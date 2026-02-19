Πάτρα- Θαλάσσιο Μέτωπο: Έτοιμα τα τοπογραφικά διαγράμματα- Μελάς: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουμε τα τεύχη δημοπράτησης»

Στην έγκριση και παραλαβή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που αφορούν την πλήρη αποτύπωση της ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της σχετικής σύμβασης.

Η πληρότητα των παραδοτέων, βεβαιώθηκε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ, ενώ η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την παραλαβή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται για το αρχικό στάδιο της σύμβασης με τους τοπογράφους, οι οποίοι είχαν αναλάβει την αναλυτική αποτύπωση της περιοχής, απεικονίζοντας και τα τρία υπoέργα που περιλαμβάνει ο συνολικός σχεδιασμός.

Η ανάπλαση αφορά το παραθαλάσσιο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Κανελλοπούλου. Σύμφωνα με τα δεδομένα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το παραλιακό μέτωπο διακρίνεται σε τρεις ενότητες:

Το τμήμα μεταξύ των προβολών των οδών Ελ. Βενιζέλου και Τριών Ναυάρχων

Το τμήμα μεταξύ των προβολών των οδών Τριών Ναυάρχων και Θεσσαλονίκης

Το τμήμα μεταξύ των προβολών των οδών Θεσσαλονίκης και Κανελλοπούλου

Διευκρινίζεται ότι από τη μελέτη εφαρμογής εξαιρείται το τμήμα των λιμενικών εγκαταστάσεων, δηλαδή η ζώνη του θαλασσίου μετώπου όπου εξακολουθεί να υφίσταται λιμενική δραστηριότητα (προβλήτα Αστιγγος και Θεσσαλονίκης). Εκτός της παρούσας μελέτης παραμένει και το τμήμα όπου είναι χωροθετημένη η Μαρίνα της Πάτρας.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αφορά την παράδοση της συνολικής μελέτης, η οποία θα εκπονηθεί με βάση τα εγκεκριμένα τοπογραφικά στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Πατρέων τον Μάιο του 2025 υπέγραψε τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης ανάπλασης του θαλάσσιου μετώπου με την ομάδα μελετητών που αναδείχθηκε μέσω πανελλήνιου διαγωνισμού ιδεών για την αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης της πόλης.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, «οι μελέτες αναμένεται να παραδοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και είμαστε αισιόδοξοι ότι μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουμε τα τεύχη δημοπράτησης και θα προχωρήσουμε στον διαγωνισμό ανάθεσης του έργου. Είμαστε συνεχώς σε συνεννόηση με τους μελετητές, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν η μελέτη ολοκληρωθεί θα παρουσιαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για να περάσει από έγκριση».

Το έργο της ανάπλασης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάδειξη των κεντρικών μόλων, η σύνδεση του παραλιακού μετώπου με την ευρύτερη περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα και την Τριών Ναυάρχων, καθώς και η δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου. Στον σχεδιασμό εντάσσονται επίσης υπαίθρια καθιστικά, παιδικές χαρές, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, κατασκευές με κιόσκια και σκίαστρα, χώροι για υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής και αθλοπαιδιές. Παράλληλα, προβλέπονται φυτεύσεις, ανακατασκευή πεζοδρομίων, παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, νέα σήμανση και αστικός εξοπλισμός, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, εγκατάσταση ενιαίου αστικού φωτισμού με λαμπτήρες LED και σύστημα ελέγχου και τηλεδιαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού