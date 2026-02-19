Πάτρα: Τον συνέλαβαν με καπνογόνα

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση υγειονομικών

διατάξεων, αναφερει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας σουγιάς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για κατοχή καπνογόνων



Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -25- καπνογόνα χειρός.



Σύλληψη για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια

καταστήματα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως

προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και

ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, στερούμενος άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων από την αρμόδια Αρχή.

Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, τέσσερις ημεδαποί

(δυο άνδρες - δυο γυναίκες), διότι εκκρεμούσαν σε βάρος τους πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις

οποίες καταδικάστηκαν οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι, σε συνολική ποινή

φυλάκισης δυο ετών και τριών μηνών για κλοπή και κλοπή ηλεκτρικής

ενέργειας, ενώ οι δυο γυναίκες κατηγορούμενες καταδικάστηκαν σε συνολική

ποινή φυλάκισης δεκαπέντε μηνών για κλοπή, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Νεοχώρι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για

τροχονομική παράβαση, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Νεοχώρι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι

αφαίρεσε μοτοσικλέτα ημεδαπού άνδρα, το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό του, αναφέρει η αστυνομία.