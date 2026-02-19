Σεισμός στους Γαργαλιάνους 4,4 Ρίχτερ

Σεισμός ταρακούνησε την Μεσσηνία το πρωί της Πέμπτης, και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,4 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, παρά το ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε πολλές περιοχές, δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για ζημιές ή τραυματισμούς.