Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα κοστίσει το σαρακοστιανό τραπέζι – Οι τιμές σε λαγάνα και θαλασσινά

Αυξήσεις στις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στο φετινό τραπέζι για την Καθαρά Δευτέρα, που θα φτάσει μέχρι και το 25% με 30% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ακριβότερα θα στοιχίσουν τα θαλασσινά, που αποτελούν τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας, με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από18 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025.

Ενδεικτικές είναι οι τιμές και στα θράψαλα, από 9,80 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%. Η γαρίδα αντίστοιχα, από 12 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ./

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται γύρω σε 15% με 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η αγορά κινείται ήδη σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας, με τη Βαρβάκειο Αγορά να καταγράφει αυξημένη κίνηση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές και προετοιμάζονται για το σαρακοστιανό τραπέζι, είτε ψωνίζοντας από νωρίς είτε περιμένοντας την τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν τα πιο φρέσκα προϊόντα.

Πάντως ανατιμήσεις καταγράφονται και στα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσματα. Η λαγάνα φτάνει έως και τα 3,80 ευρώ, όταν πέρσι κόστιζε περίπου 2,80 ευρώ, ενώ ο χαλβάς πωλείται γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο ταραμάς ξεπερνά πλέον τα 20 ευρώ το κιλό (περίπου 21 ευρώ), ενώ οι ελιές διαμορφώνονται στα 8 ευρώ, από 7,40 ευρώ το 2025.

Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνουν τη γενικότερη ανοδική πορεία των τιμών στα τρόφιμα, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει της έναρξης της Σαρακοστής