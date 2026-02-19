Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Πύργου–Οινόης λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Πύργου–Οινόης, στο τμήμα από τη διασταύρωση της Τοπικής Κοινότητας Εφύρας έως τη διασταύρωση της Τοπικής Κοινότητας Χειμαδιού.

Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Εναλλακτικές διαδρομές

Κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Από Οινόη προς Πύργο, μέσω της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Σιμόπουλου.

Από Πύργο προς Οινόη, μέσω της Τοπικής Κοινότητας Χειμαδιού.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο τμήμα της επαρχιακής οδού από την Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρας έως τη διασταύρωσή της με την επαρχιακή οδό Πύργου–Οινόης.

Για τους οδηγούς που κινούνται από Κουτσοχέρα προς Πύργο, η διέλευση θα γίνεται μέσω της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου.

Μέχρι την αποκατάσταση

Οι παραπάνω προσωρινές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την ασφαλή επαναφορά της κυκλοφορίας στο σημείο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.