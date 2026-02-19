Δυτική Ελλάδα: Μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και όλους τους αγρότες που διακινούν ζωοτροφές ότι, μετά από τελευταία σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η διακίνηση ζωοτροφών θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αναλυτικά:

Όλοι όσοι διακινούν ζωοτροφές που προορίζονται ή δύνανται να καταλήξουν σε αιγοπρόβατα, χρησιμοποιούν δικά τους οχήματα ή μεταφορική εταιρεία και αποστέλλουν ζωοτροφές εντός ή εκτός Περιφερειακής Ενότητας, υποχρεούνται:

Να τηρούν έντυπο πρόγραμμα απολυμάνσεων του οχήματος, που πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο, στο οποίο να αναγράφονται υποχρεωτικά η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος απολύμανσης και το απολυμαντικό που χρησιμοποιήθηκε.

Να διαθέτουν παραστατικά αγοράς απολυμαντικών. Σε περίπτωση μεταφορικής εταιρείας, φωτοτυπία των παραστατικών πρέπει να φέρει και ο οδηγός.

Να περνούν από τους απολυμαντικούς σταθμούς της Περιφέρειας και να διαθέτουν σχετική βεβαίωση διέλευσης την ίδια ημέρα της διακίνησης, η οποία τηρείται στο όχημα και στην επιχείρηση

Όπου δεν λειτουργεί απολυμαντικός σταθμός ή η διακίνηση γίνεται εκτός ωραρίου, ο έλεγχος γίνεται με βάση το έντυπο πρόγραμμα απολυμάνσεων και τα παραστατικά αγοράς απολυμαντικών.

Τονίζεται ότι η διακίνηση ζωοτροφών από τοποθεσίες όπου διατηρούνται αιγοπρόβατα.

Οι έλεγχοι των Εποπτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, καθώς και των αστυνομικών αρχών θα είναι συνεχείς.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων είναι κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας.