Η Google ξεκίνησε το μεγαλύτερο τρισδιάστατο σκανάρισμα δρόμων- Στο πρόγραμμα και η Δυτική Ελλάδα

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης ενημέρωσης που είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025, όταν η Google είχε ανακοινώσει ότι ειδικά διαμορφωμένα οχήματα με τη χαρακτηριστική σήμανση «Google Street View» θα κινούνταν σε επιλεγμένα σημεία της Ελλάδας για τη συλλογή νέου χαρτογραφικού υλικού.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση, το πρόγραμμα χαρτογράφησης καλύπτει την Αττική, την Κρήτη, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, το Αιγαίο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Πρόκειται για μια από τις πιο εκτεταμένες καταγραφές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στους χάρτες και την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας των δρόμων, των οικισμών και των περιοχών ενδιαφέροντος όπως διαμορφώνονται σήμερα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, πριν από οποιαδήποτε ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο, εφαρμόζονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας. Τα πρόσωπα των πεζών και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων εμφανίζονται θολωμένα, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση φυσικών προσώπων ή αριθμών κυκλοφορίας. Η θόλωση αυτή αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και προηγείται της δημοσίευσης κάθε χαρτογραφημένης περιοχής.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παρέμβασης από πολίτες σε περιπτώσεις όπου η θόλωση δεν έχει εφαρμοστεί ή κρίνεται ανεπαρκής. Το υποκείμενο των δεδομένων, αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος, μπορεί να επισημάνει εικόνα στην οποία πρόσωπο ή πινακίδα δεν έχει θολωθεί επαρκώς. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να ζητηθεί η θόλωση της πρόσοψης κατοικίας, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο ένοικος το επιθυμεί.

Η Google επισημαίνει ακόμη ότι, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν ήδη υποστεί θόλωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα αντίρρησης και μπορεί να αιτηθεί την αφαίρεσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με βάση τη συγκεκριμένη διαδικασία, το υλικό είτε θολώνεται είτε διαγράφεται πλήρως, ανάλογα με το αίτημα και την περίπτωση.

Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί ακόμη και πριν από την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στον ιστότοπο, εκτός εάν τα δεδομένα έχουν ήδη θολωθεί. Όταν η θόλωση γίνεται κατόπιν αιτήματος, ολοκληρώνεται εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας ή, αν το αίτημα υποβληθεί μεταγενέστερα, εντός πέντε ημερών από την υποβολή του.



Τέλος, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι τα πρωτογενή δεδομένα της χαρτογράφησης δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, καθώς η συλλογή, η επεξεργασία και η διαχείριση του υλικού ακολουθούν αυστηρούς κανόνες μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης στους ψηφιακούς χάρτες. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στη συνολική πολιτική διαφάνειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει διεθνώς η Google στις υπηρεσίες χαρτογράφησης.