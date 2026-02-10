Δημοσκόπηση για τους δημάρχους της χώρας: 17ος ο Κ. Πελετίδης με 35% θετικές γνώμες, 58% λίγο ή καθόλου ικανοποιημένους

Στη λίστα, και το όνομα του Δημάρχου Πατρέων Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη , ο οποίος βρίσκεται στη 17η θέση, ανάμεσα στους Δημάρχους της χώρας σε δημοφιλία. Με το 35% των ερωτηθέντων να δηλώνει αρκετά και πολύ ικανοποιημένο από το έργο του και το 58% να δηλώνει λίγο ή καθόλου.

Οπως συμβαίνει στους περισσότερους Δημάρχους (εκτός από δύο σε όλη τη χώρα) τα αρνητικά είναι πλέον περισσότερα από τα θετικά, τόσο για τη διαχείριση καθημερινών θεμάτων, όσο και ευρύτερα.

Μετά τους περιφερειάρχες, με την αξιολόγηση των δημάρχων κλείνει η εξαμηνιαία πανελλαδική δημοσκόπηση του aftodioikisi.gr αναφορικά με την εικόνα της Αυτοδιοίκησης στους πολίτες, που διεξήχθη από 5 έως 19 Ιανουαρίου σε δείγμα 6.005 ατόμων. Από τους 60 δημάρχους που αξιολογήθηκαν στην έρευνα οι 19 βρίσκονται κάτω από την (χαμηλή) «βάση» του 29% (σ.σ. μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών από τους δημάρχους), εφτά ακριβώς στο όριο και 34 πάνω από αυτό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Την πρώτη θέση μοιράζονται οι δήμαρχοι Αλίμου Α. Κονδύλης και Περιστερίου Α. Παχατουρίδης με 51% («πολύ» και «αρκετά ικανοποιημένος»), ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γρ. Κωνσταντέλλος (3Β) με 49%. Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Σ. Δανιηλίδη (Νεάπολης – Συκεών) με 42%, στην πέμπτη τον Π. Σημανδηράκη των Χανίων με 39%, ενώ τρεις δήμαρχοι βρίσκονται στην έκτη θέση (Κ. Βοργιαζίδης-Βέροιας, Γ. Φωστηρόπουλος-Παλαιού Φαλήρου και Θ. Αμπατζόγλου-Αμαρουσίου) με 38%. Την ένατη θέση καταλαμβάνει ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γ. Μαρινάκης με 37%, ενώ την δέκατη θέση με 36% μοιράζονται εφτά δήμαρχοι (Αθηναίων: Χ. Δούκας, Θεσσαλονίκης: Στ. Αγγελούδης, Καλλιθέας: Κ. Ασκούνης, Ηρακλείου: Α. Καλοκαιρινός, Κατερίνης: Γ. Ντούμος, Ζωγράφου: Τ. Καφατσάκη και Βολου: Α. Μπέος).

Από 17 έως 33%

Ακολουθούν στην 17η θέση με 35% τέσσερις δήμαρχοι (Πατρέων: Κ. Πελετίδης, Τρικκαίων: Ν. Σακκάς, Τρίπολης: Κ. Τζιούμης και Πειραιά: Γ. Μώραλης), στην 21η με 34% ο δήμαρχος Πετρούπολης Β. Σίμος, ενώ την 22η με 33% συναντάμε τους Π. Παπαϊωάννου (Λαμιέων), Σπ. Διαμαντόπουλο (Μεσολογγίου), και Στ. Τσίρμπα (Αγίων Αναργύρων Καματερού).

Στο 32% και την 25η θέση βρίσκονται οι δήμαρχοι Σερρών, Β. Μητλιάγκα, Καλαμάτας, Θ. Βασιλόπουλος, Σπάρτης, Μ. Βακαλόπουλος και Αγρινίου, Γ. Παπαναστασίου, ενώ την 29η με 31% μοιράζονται οι: Θ. Μαμάκος (Λαρισαίων), Δ. Ασλανίδης (Παύλου Μελά), Γ. Γκαράνης (Κομοτηνής), Ι. Καϊτετζίδης (Πυλαίας – Χορτιάτη) και Α. Κολιάδης (Ρόδου).

Οι στη «βάση»

Στην 34η θέση με 30% βρίσκεται ο δήμαρχος Δράμας, Γ. Παπαδόπουλος, ενώ στην 35η θέση, ακριβώς στη «βάση» του 29%, συναντάμε τους: Γ. Γιασημάκη (Ωρωπού), Δ. Κυριακίδη (Κιλκίς), Χρ. Αηδόνη (Παλλήνης), Α. Σωτηρόπουλο (Βύρωνα), Θ. Νικηταρά (Κω), Α. Αλεβίζου (Ιλίου) και Γ. Μυλωνάκη (Αγ. Παρασκευής).

Οι κάτω από τη «βάση

Στην 42η θέση, κάτω από τη «βάση» με 27%, βρίσκονται οι: Π. Μαργέτης (Μεγαρέων), Λ. Σκλαβούνος (Αιγάλεω), Κ. Μαραγκάκης (Νίκαιας – Ρέντη), Θ. Μπέγκας (Ιωαννιτών), Π. Κροντηράς (Τήνου), Π. Χριστόφας (Μυτιλήνης) και Γ. Κοκκαλιάρης (Κοζάνης), ενώ την 49η θέση με 26% μοιράζονται οι Λ. Αλεξανδρίδης (Κορδελιού – Ευόσμου) και Ν. Τσιλίφης (Δάφνης – Υμηττού).

Στην 51η θέση με 25% βρίσκονται οι Γ. Τομπούλογλου (Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας) και Στ. Μαμαλάκης (Αγίου Δημητρίου), ενώ στην 53η με 21% οι: Μ. Σελέκος (Χαϊδαρίου), Δ. Ορφανός (Ναυπλιέων), Σ. Καννής (Πύργου), Β. Τσιάκος (Καρδίτσας) και Χρ. Αράπογλου (Καλαμαριάς). Στην 58η θέση με 21% συναντάμε την Κ. Μαϊχόσογλου (Διονύσου) και Γ. Τσεπκετζή ( Έδεσσας), ενώ στην 60η και τελευταία με μόλις 19%, τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, Στ. Πουλημένο.