Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό

Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίτερα στον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι», όταν ένας αλλοδαπός άνδρας που βρισκόταν στην αποβάθρα έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει και να βρεθεί στο κενό των γραμμών. Επιβάτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενεργοποίησαν άμεσα το κουμπί έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ακινητοποιηθεί ο συρμός που πλησίαζε.

Στο σημείο επενέβησαν τρεις αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη», οι οποίοι κατάφεραν να τον ανεβάσουν με ασφάλεια ξανά στην αποβάθρα. Λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα σε νοσοκομείο.