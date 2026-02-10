Πάτρα: Αυτή είναι η οδός Καζαντζάκη- Πριν λίγες ώρες ήταν πράσινη. Μετά, ήρθαν τα συνεργεία του Δήμου

Αυτή είναι η οδός Καζαντζάκη στην Αγυιά της Πάτρας. Μέχρι και πριν λίγες ώρες, όταν την κοίταζες από μακριά, έβλεπες δυο καταπράσινες σειρές δέντρων στα δεξιά και τα αριστερά του δρόμου. Αυτά, μέχρι πριν λίγες ώρες.

Διότι στο μεταξύ, μεσολάβησε η επίσκεψη των συνεργείων του Δήμου. Και από τότε, όταν κοιτάς το δρόμο, βλέπεις κορμούς κουρεμένους με την... ψιλή, να χάσκουν ο ένας δίπλα στον άλλον σε μια εικόνα, περίπου απελπισίας. Οι κάτοικοι της περιοχής, το κοιτάνε, το ξανακοιτάνε και δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο αυτής της... σφαγής. Όσο για το πράσινο; Σε λίγα χρόνια, ίσως το δουν με το... μακαρόνι.