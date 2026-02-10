Καλλιθέα: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη 2χρονη που έπεσε σε συντριβάνι - Τα νεότερα για την υγεία της

Παρόλα αυτά, το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, όπου και νοσηλεύεται από την Κυριακή το βράδυ.

Σήμερα Τρίτη (10/2), έπειτα από μεγάλη αναμονή και αγωνία, βγήκαν τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας, η οποία δεν έδειξε εγκεφαλικό οίδημα στο 2χρονο κοριτσάκι.

Αισιόδοξα τα νέα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού που έπεσε στο συντριβάνι στην Καλλιθέα , το βράδυ της Κυριακής (8/2).

Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος

Νωρίτερα, ήρθαν στο «φως» στοιχεία σχετικά με το πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και η καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε η παρουσία ενός μεγάλου παραπετάσματος, μπροστά από το σιντριβάνι, στην Καλλιθέα, και συνέβαλε στο να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα, που κάλυπτε τη θέα προς το συντριβάνι, από την πλευρά που κάθονταν οι γονείς της 2χρονης που παραμένει διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο συνέβαλε αρνητικά στην έγκαιρη ανεύρεση της μικρής όταν αυτή διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια παρακείμενη στην πλατεία Κύπρου καφετέρια. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο ενώ η νεαρή μητέρα της 2χρονης απασχολήθηκε μιλώντας με μια γνωστή της. Όταν, μετά από λίγα λεπτά, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού την αναζήτησαν όχι στο σιντριβάνι στο οποίο είχε πέσει, αλλά σε άλλο σημείο της πλατείας καθώς αυτό δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Οι γονείς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να έχει χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τότε το τράβηξε μέσα από το νερό και στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί το παιδί, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο.