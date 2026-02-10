Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Ή συμφωνία ή πολύ σκληρά μέτρα

Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές πως τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει μία νέα συμφωνία, όμως σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε «κάτι πολύ σκληρό».



Ακόμη, σε συνέντευξη του στο Axios, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μία δεύτερη ομάδα κρούσης στη Μέση Ανατολή για να αναλάβει στρατιωτική δράση σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό όπως την προηγούμενη φορά», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να πηγαίνει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει ακόμα μια άλλη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου.

Τι λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις για την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Αυτή έρχεται να προστεθεί στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και την ομάδα κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και πολλά πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα.

Αισιοδοξία για την διπλωματική πορεία των διαπραγματεύσεων



Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για την διπλωματική πορεία των διαπραγματεύσεων, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «θέλει πολύ έντονα να κάνει μια συμφωνία» και εμπλέκεται πολύ πιο σοβαρά από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την τελευταία φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. «Υπερέβαλαν τα όριά τους». Αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», σημείωσε.