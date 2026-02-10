Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στο έλεος της υποστελέχωσης και του "εντέλλεσθε" η δημόσια υγεία στην Κεφαλονιά»

Ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας σχετικά με τη σοβαρή υποστελέχωση, τις αναγκαστικές μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού και τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας στην Κεφαλλονιά.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και αυθαίρετων μετακινήσεων ιατρικού προσωπικού καταγράφονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στις δημόσιες δομές υγείας της Κεφαλλονιάς, όπως καταγγέλλεται επανειλημμένα από γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, μόνιμους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, την ΟΕΝΓΕ καθώς και από τοπικούς φορείς. Επιπλέον, η υπ’ αριθ. 2862.

Αναφορά που κατατέθηκε στις 27/08/2025 για το ίδιο ζήτημα παραμένει έως σήμερα αναπάντητη από τον Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Κεφαλονιά συγκαταλέγεται στα νησιά με τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, με τις κενές οργανικές θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου να προσεγγίζουν το 50%.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στις δημόσιες δομές υγείας της Κεφαλονιάς δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός συστήματος που λειτουργεί διαρκώς σε καθεστώς «έκτακτης ανάγκης», μετατρέποντας το προσωρινό σε μόνιμο και την εξαίρεση σε κανόνα.

Νέοι και αγροτικοί γιατροί καλούνται συστηματικά να καλύψουν δομικά κενά μέσω αλλεπάλληλων «εντέλλεσθε», με ωράρια και εφημερίες που εξαντλούν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και υπονομεύουν την ίδια την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.

Ενδεικτικά, την τελευταία εβδομάδα αγροτικός ιατρός με οργανική θέση στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκάλας, υπαγόμενο στο Κέντρο Υγείας Σάμης, μετακινήθηκε υποχρεωτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργεία του εν λόγω Π.Ι.

Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες αγροτική γιατρός του Κ.Υ. Σάμης υποχρεώθηκε, εν μέσω εορταστικής περιόδου, να εγκαταλείψει το Κέντρο Υγείας για να καλύπτει εφημερίες και πρωινό ωράριο στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, ενώ εμφανιζόταν να εφημερεύει την ίδια ημέρα ταυτόχρονα και στις δύο δομές, γεγονός που αναδεικνύει την προχειρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού από πλευράς της αρμόδιας 6 ης Υ.ΠΕ.

Το Κέντρο Υγείας Σάμης, το οποίο έχει στον τομέα ευθύνης του όλη την ανατολική Κεφαλονιά, λειτουργεί ήδη σε καθεστώς οριακής στελέχωσης. Από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, θα απομείνουν μόλις δύο αγροτικοί γιατροί για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών, αριθμός που αντικειμενικά δεν επαρκεί για την κάλυψη ενός μηνιαίου προγράμματος. Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο, το Κ.Υ. Σάμης κινδυνεύει να μείνει πλήρως ακάλυπτο από αγροτικούς ιατρούς για εφημερίες λόγω λήξης θητειών.

Εκτός αυτών, στο εν λόγω Κ.Υ υπηρετούν μόλις δύο ειδικευμένοι Γενικοί Ιατροί ενώ ανενεργά είναι όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Την ίδια στιγμή, το μικροβιολογικό και το ακτινολογικό τμήμα του ΚΥ Σάμης παραμένουν κλειστά, ενώ το ασθενοφόρο λειτουργεί χωρίς διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, οι εφημερίες του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου καλύπτονται διαχρονικά μέσω συνεχών μετακινήσεων αγροτικών ιατρών, τόσο εντός Κεφαλλονιάς όσο και από Κέντρα Υγείας άλλων περιοχών (Ιθάκης, Ηλείας κ.ά.), μια πρακτική που παρουσιάζεται ως «έκτακτη ανάγκη», ενώ στην πραγματικότητα συνιστά πάγια πολιτική υποκατάστασης της μόνιμης στελέχωσης. Οι πρακτικές αυτές, σαφώς και δεν διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των δομών, οδηγούν σε περαιτέρω αποδιοργάνωση και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και για την υγεία των ίδιων των εργαζομένων.

Η διοίκηση, αντί να οργανώνει και να στελεχώνει μόνιμα τις δομές, επιλέγει τον αυταρχισμό και τη μετακύλιση της ευθύνης στους νεότερους γιατρούς τους οποίους αντιμετωπίζει ως αναλώσιμους. Η διοικητική αυτή αντιμετώπιση δεν συμβάλλει στη συγκράτηση του ιατρικού προσωπικού ούτε στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά αντίθετα εντείνει το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης και της αποχώρησης νέων γιατρών, πλήττοντας δυσανάλογα τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Κεφαλλονιά.

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, η οποία έχει καταγγελθεί δημόσια τόσο από το ιατρικό προσωπικό του Κ.Υ. Σάμης, τους εργαζόμενους Γ.Ν Κεφαλονιάς και από την ΟΕΝΓΕ, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δομών υγείας και στην κάλυψη βασικών υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική και τουριστική περιοχή με έντονη εποχική επιβάρυνση.

Επειδή η δημόσια υγεία αποτελεί βασικό και θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα,

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής,

Επειδή η επαρκής στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ασφαλή και συνεχή παροχή υπηρεσιών υγείας,

Επειδή είναι χρέος της πολιτείας να μεριμνά για ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια είναι η ακριβής σημερινή στελέχωση (οργανικές θέσεις, υπηρετούντες και κενά) του Κέντρου Υγείας Σάμης, των Περιφερικών Ιατρείων της περιοχής και του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Υγείας ώστε να σταματήσει η αποδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κεφαλλονιά μέσω αναγκαστικών μετακινήσεων;

3. Πότε και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας της Κεφαλονιάς;

4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή και επαρκή υγειονομική κάλυψη της Κεφαλονιάς κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης;