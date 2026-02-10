Πάτρα: Ημερίδα για τη Νεανική Παραβατικότητα διοργάνωσαν οι Ροταριανοί Όμιλοι

Υπό την Αιγίδα της 2475 Ροταριανής Περιφερείας του Διεθνούς Ρόταρυ, οι Ροταριανοί Όμιλοι Πάτρα, Αγρίνιο, Αθήνα-Λυκαβηττός, Άνοιξη-Σεμέλη, Καλαμάτα-Φαραί, Κόρινθος, Πάτρα-Κωστής Παλαμάς και e-club Greece, διοργάνωσαν με επιτυχία Ημερίδα με θέμα: «Η Νεανική Παραβατικότητα και Εμείς: Υπάρχει Ελπίδα για Πρόληψη και Αντιμετώπιση;»

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στην Αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αχαΐας και μεταδόθηκε και διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ.

Μετά το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του ΡΟ Πάτρας, Καθηγητή Κώστα Χρυσανθόπουλο, χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Γεωργία Ντάτσικα και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας κ. Τάκης Παπαδόπουλος.

Εισηγητές στην Ημερίδα ήσαν ο Καθηγητής Άγγελος Τσιγκρής, Δρ. Εγκληματολογίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Γεώργιος Μπαντζής, Aστυνόμος Β’, Προϊστάμενος Γραφείου Ανηλίκων, ΥΔΕΕ Πατρών, η κα. Χρύσα Κουτροπούλου, Ψυχολόγος, Καραμανδάνειο ΓΝ Παίδων και ο κ. Αντρέας Ζέρβας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρόεδρος Επιτροπής κατά της Βίας, Ν. Ηλείας.

Οι εισηγητές, με βαθιά γνώση του αντικειμένου ο κάθε ένας από την σκοπιά του, παρουσίασαν στις πραγματικές του διαστάσεις το πρόβλημα της νεανικής παραβατικοτητας και τους τρόπους πρόληψης και (όχι) καταστολής.

Ο Διοικητής της 2475 Ροταριανής Περιφερείας Δρ. Στέφανος Αναστασόπουλος και η συντονίστρια της Ημερίδας, Γραμματεύς του ΡΟ Πάτρα, Μαγδαληνή Αγραφιώτη, αφού ευχαρίστησαν τους εισηγητές για τις εξαιρετικές τους εισηγήσεις κατέληξαν στα συμπεράσματα της ενδιαφέρουσας Ημερίδας.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.