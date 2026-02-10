σπιράλ: "Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών - Νέα ήθη από τη Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πατρέων"

Παρέμβαση με αιχμές προς τη δημοτική αρχή και τη Λαϊκή Συσπείρωση πραγματοποιεί η δημοτική παράταξη σπιράλ, με αφορμή δύο πρόσφατες αποφάσεις που, όπως επισημαίνει, αποκαλύπτουν το χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πράξη: το πρόστιμο των 10.500 ευρώ στον Δήμο Πατρέων για διαπιστωμένη ανασφάλιστη εργασία και τις αυξήσεις έως 37% στα δημοτικά τέλη, που επιβαρύνουν άμεσα τους δημότες.

Η σχετική ανακοίνωση της παράταξης αναφέρει: "Νέα ήθη από τη δημοτική αρχή της Πάτρας προκύπτουν από γεγονότα και αποφάσεις των τελευταίων ημερών. Κόντρα εντελώς στις θεωρητικές ευαισθησίες της Λαϊκής Συσπείρωσης, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους δημότες. Στη θεωρία: τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι ιερά, οι αυξήσεις τελών είναι ανεπίτρεπτες και χαρακτηρίζονται «χαράτσι». Στην πράξη: ο Δήμος Πατρέων δέχεται πρόστιμο για διαπιστωμένη ανασφάλιστη εργασία(!) και τα δημοτικά τέλη αυξάνονται κατά 37%(!). Η απόσταση λόγων και έργων στο μεγαλύτερο δυνατό χάσμα –εκτός αν έχει και συνέχεια αυτή η υποκρισία. Εξηγούμε:

Α) Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 εκδόθηκε στο ΑΦΜ του Δήμου Πατρέων «Πράξη επιβολής προστίμου 10.500 ευρώ» καθώς σε τακτικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής «βρέθηκε εργαζόμενος να απασχολείται ως Φύλακας» σε αθλητική εγκατάσταση του δήμου, χωρίς να είναι ασφαλισμένος από τον εργοδότη-δήμο. Θα δεχόμασταν το περιστατικό ως μία άτυχη επιλογή πολιτικών ή υπηρεσιακών παραγόντων, αν δεν ακολουθούσε καθυστερημένη παιδαριώδης “εξήγηση” από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Τι ισχυρίστηκε; Πως εθελοντές(!) του κόμματός τους καλύπτουν θέσεις αιρετών, γιατί ο δήμος είναι υπο-στελεχωμένος. Και εκτεθειμένος και ψευδόμενος ο Τάκης Πετρόπουλος! Το πιο κραυγαλέο ψέμα του το δημοσίευσε μάλιστα και η δημοτική αρχή ως Δελτίο Τύπου της: «Δεν επιβλήθηκε πρόστιμο στο Δήμο Πατρέων για εργαζόμενο του» έγραφαν, την ίδια στιγμή που στη δημοσιότητα δόθηκε το αδιάψευστο παραστατικό του e-ΕΦΚΑ.

Β) Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 η Αντιδημαρχία Οικονομικών εισηγήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή τις νέες τιμές των δημοτικών τελών για το τρέχον έτος. Σε πλήρη αντιδιαστολή με τις διαχρονικές εξαγγελίες για χαμηλά δημοτικά τέλη, οι αυξήσεις στις περισσότερες κοινότητες του Δήμου Πατρέων αυξήθηκαν έως και 37%. Φροντίσαμε ως παράταξη να μην ακολουθήσουμε τη ρητορική της δημοτικής αρχής σε αντίστοιχες περιπτώσεις αυξήσεων («ληστρικές αυξήσεις», «χαράτσια», «φορομπηχτική πολιτική», «πλιάτσικο στα λαϊκά εισοδήματα» κλπ), παρά να θέσουμε ένα απλοϊκό ερώτημα, εκφράζοντας την ανησυχία του μέσου δημότη: «Μετά από αυτές τις αυξήσεις, θα είναι τουλάχιστον η Πάτρα καθαρή;». Ξεκάθαρη απάντηση δεν δόθηκε. ‘Αρα και παραπάνω θα πληρώσουμε για τα ανταποδοτικά τέλη και αποτέλεσμα δεν ξέρουμε αν θα δει η πόλη.

Δυστυχώς τα εύκολα λόγια πέφτουν με γδούπο πάνω στην σκληρή πραγματικότητα. Θύμα της δημοσιοποίησης των παραπάνω, η δημοτική αρχή και η Λαϊκή Συσπείρωση. Θύματα της δημοτικής αρχής και της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο λαός της Πάτρας".