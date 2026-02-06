Κλειστό για το κοινό από τις 9 έως τις 14 Φεβρουαρίου το Φρούριο Ρίου

Θα είναι κλειστό από 9 - 14 Φεβρουαρίου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει για έκτακτο κλείσιμο του Φρουρίου Ρίου από 9 έως 14 Φεβρουαρίου 2026.
Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει τα εξής:
Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από 9 έως και 14 Φεβρουαρίου 2026.
