Κλειστό για το κοινό από τις 9 έως τις 14 Φεβρουαρίου το Φρούριο Ρίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει για έκτακτο κλείσιμο του Φρουρίου Ρίου από 9 έως 14 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από 9 έως και 14 Φεβρουαρίου 2026.