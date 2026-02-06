Βουλή: Κόντρα Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου για την τραγωδία στη Χίο - ΒΙΝΤΕΟ

Ανέβηκε η ένταση στη Βουλή μεταξύ της προεδρεύουσας της συζήτησης για την τραγωδία στη Χίο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Φωτεινής Αραμπατζή και της Σίας Αναγνωστοπούλου.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Μαρκόπουλου, αλλά και αυτή του Νίκου Παππά, ο οποίος ζήτησε από τον Βασίλη Κικίλια να μην «υιοθετήσει το ύφος του κ. Μαρκόπουλου».

«Μας ύψωσε το χέρι ο κ. Μαρκόπουλος να μας κάνει ένα λογύδριο. Νομίζει ότι η αντιπολίτευση είναι εδώ για να κάνει περίπατο και να χειροκροτάει την κυβέρνηση και να μην μιλάει» είπε η Σία Αναγνωστοπούλου και σχολίασε πως προσπάθησαν να γυρίσουν το ζήτημα σε ένα «εθνικοεμφυλιακό αφήγημα».

«Είστε με το Λιμενικό ή με τους διακινητές; Τι είδους δίλημμα αυτό; Να μη θυμηθώ τον κ. Λαζαρίδη, κ. Μαρκόπουλε, που ήρθατε να μας κουνήσετε το δάχτυλο» πρόσθεσε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς. «Κύριε υπουργέ, δεν λέω εσάς ακροδεξιό, έχετε ευθύνη όμως για όλον αυτόν τον βούρκο» επεσήμανε.

«Να μάθετε πως στη δική μας καμπούρα της Αριστεράς παίχτηκαν πολλά παιχνίδια από τους μηχανισμούς του κράτους» σημείωσε.

«Τέτοια στίγματα, δεν είναι ότι εμείς δίνουμε λαβή διεθνώς, δίνει λαβή μια χώρα που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο» πρόσθεσε η κα Αναγνωστοπούλου. «Ο εισβολέας είναι ένοπλος. Τα λέω σε σας κύριε Μαρκόπουλε και σε όλους σας για να μάθετε πώς εκφασίζεται μια κοινωνία» ανέφερε. Σε αυτό το σημείο την διέκοψε η κα Αραμπατζή επισημαίνοντας ότι «το είπατε 3 φορές. Το είπατε τώρα και στους συναδέλφους».

Ο διάλογος Αναγνωστοπούλου – Αραμπατζή

Αραμπατζή: «Ένα λεπτό κύριε συνάδελφε. Μιλήσατε γενικά για εκφασισμό και το παρέβλεψα. Από τη στιγμή που το απευθύνετε στους συναδέλφους»

Αναγνωστοπούλου: Μου κάνετε χάρη;

Αραμπατζή: Κύριε Ηλιόπουλε δεν απευθύνθηκα σε εσάς. Απευθύνεστε στους συναδέλφους, σας παρακαλώ να το ανακαλέσετε κυρία Αναγνωστοπούλου, αλλιώς θα το διαγράψω από τα πρακτικά

Αναγνωστοπούλου: Δεν σας επιτρέπω να μου λέτε τι επιτρέπεται

Αραμπατζή: Ολοκληρώστε. Κύριε Μαρκόπουλε δεν έχετε τον λόγο

Αναγνωστοπούλου: Για αυτόν τον οχετό και τον εκφασισμό λέω (δείχνει προς τον κ. Μαρκόπουλο. Μου επιτρέπετε, δεν μου επιτρέπετε κυρία πρόεδρε, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί για αυτά που είπα. Δεν μπορείτε να μην μου επιτρέψετε (ακούγονται χειροκροτήματα)

Αραμπατζή: Και τα αναγκαία χειροκροτήματα… Λοιπόν, επειδή οι λέξεις έχουν το νόημά τους να πω ότι το εθνόσημο είναι πάντα ιερό και σεβαστό γιατί αντιπροσωπεύει την πατρίδα και τους νόμους, αυτή που υποχρεούμαστε να διαφυλάσσουμε εδώ και κρίνεται όποιος φοράει το εθνόσημο. Ναι, το φυσικό πρόσωπο κρίνεται, όχι το εθνόσημο. Συνεχίζουμε. Δεν έχετε τον λόγο!

Αναγνωστοπούλου: Πώς σχολιάζετε;

Αραμπατζή: Καθίστε κάτω κυρία Αναγνωστοπούλου. Επειδή οι λέξεις έχουν το νόημά τους, καθίστε κάτω! Εμένα δεν θα μου κουνάτε το χέρι! Το χέρι δεν θα μου το κουνάτε εσείς! Εσείς οι έμπλεοι δημοκρατικότητας, δεν θα σηκώνετε και δεν θα κουνάτε το δάχτυλο. Εγώ είπα αυτό που οφείλουμε να λέμε όλοι. Αν σας ενοχλούν οι λέξεις, με συγχωρείτε, δυστυχώς είναι δικό σας πρόβλημα.

Αναγνωστοπούλου: Έχετε τη θέση της προέδρου