Καλαμάτα: Αντιδράσεις για διαφημιστικό σποτ του καρναβαλιού - Δείτε βίντεο

Στο επίμαχο βίντεο, απεικονίζεται μια γυναίκα να κρατείται και να «ανταλλάσσεται» με χαρτονομίσματα, στο πλαίσιο προώθησης του καλαματιανού καρναβαλιού . Η συγκεκριμένη εικόνα προκάλεσε κύμα σχολίων στα socia media, αλλά και σε φεμινιστικές οργανώσεις.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες σποτ που κυκλοφόρησε για το καρναβάλι της Καλαμάτας , με αρκετούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους και να ζητούν την απόσυρσή του.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση του δημάρχου

Η παράταξη «Καλαμάτα μετά» εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας να αποσυρθεί το βίντεο, καθώς πρόκειται για «προσβλητική απεικόνιση του γυναικείου φύλου».

«Επισημαίνεται ότι το σποτ στέλνει λανθασμένα μηνύματα σε μια εποχή που η κοινωνία παλεύει με φαινόμενα έμφυλης βίας και κακοποίησης. Υποστηρίζεται ότι οι συμβολισμοί που επιστράτευσε η επιτροπή για να δικαιολογήσει το περιεχόμενο δεν κρίνονται πειστικοί», ανέφερε μεταξύ άλλων η παράταξη του Βασίλη Τζαμουράνη.

Κείμενο διαμαρτυρίας εξέδωσε και η Φεμινιστική Καλαμάτας, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Αυτές τις μέρες έκπληκτοι οι δημότισσες και οι δημότες της Καλαμάτας παρακολουθούμε μια διαφήμιση του καλαματιανού καρναβαλιού, με σκοπό την προσέλκυση κοινού, όπου ένα γυναικείο κορμί γίνεται “αντάλλαγμα”’ για το καρναβάλι…

Δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το Καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι; Αυτό δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε!

Σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει.

Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της. Η πόλη έχει τα θύματά της! Η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της. Να κατεβεί από όλα τα μέσα τώρα».

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Θάρρος News, ο δήμαρχος της πόλης, Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε στους επικριτές του σποτ, αναφέροντας τα εξής: «Μην πυροβολούμε την καρναβαλική επιτροπή, ας τους στηρίξουμε και να είστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε υπέροχα. Προφανώς, η καρναβαλική επιτροπή έχει την έγκριση τη δική μου για ό,τι και αν κάνει, δε χρειάζεται να τη ζητήσει, τους στηρίζω ανοιχτά και είμαι σίγουρος πως ό,τι και αν επιλέξουν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και το δεύτερο, ας δείξουμε λίγο μεγαλοψυχία, ας αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να περάσουμε όμορφα. Όλα καλά είναι, καρναβάλι έχουμε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται»

Η απάντηση της Καρναβαλικής Επιτροπής

Σε ανάρτησή της στο Facebook η Καρναβαλική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις έδωσε τη δική της εξήγηση για το σποτ.

Όπως υπογραμμίζει «η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού» και σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο σποτ δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει με αφορμή ένα από τα promo video του Καλαματιανού Καρναβαλιού, ως Καρναβαλική Επιτροπή θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε αυτή την ανάρτηση εξηγώντας ποιο είναι το σενάριο του βίντεο και κάνοντας την αποσυμβολοποίησή του για να γίνει εμφανές ότι ουδέ μία σχέση έχει με αυτά για τα οποία το κατηγορούν. Το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι και θα παραμείνει μια γιορτή χαράς, ελευθερίας έκφρασης, συλλογικότητας και σεβασμού προς κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας, ή κοινωνικής θέσης.

Όλο το βίντεο είναι στημένο συμβολικά, αρχής γενομένης από το τίτλο του “FREE THE MOOD”, δηλαδή ελευθερώστε τη διάθεση. Με βάση αυτό τον τίτλο και με κωμική διάθεση, λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βίντεο συμβολίζει την ανάγκη και επιθυμία όλων μας να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να “απελευθερωθούμε” από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσωποποιούνται στους δύο άντρες συμπρωταγωνιστές της. Από την άλλη, το Καλαματιανό Καρναβάλι, που αποτυπώνεται στα καρναβαλονοχαρτονομίσματα συμβολίζει την απελευθέρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού. Το συγκεκριμένο σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς καμία πρόθεση προσβολής ή υποτίμησης της γυναικείας φύσης, ή οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν, πρωταγωνίστησαν και δημιούργησαν αυτό το βίντεο, είναι πρόσωπα που εδώ και χρόνια, τόσο μέσα από τη δημόσια παρουσία τους όσο και στην καθημερινότητά τους, υπερασπίζονται έμπρακτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αντίθετη πρόθεση. Μας λυπεί ειλικρινά το γεγονός ότι μια προσπάθεια χιούμορ και καλλιτεχνικής έκφρασης — στοιχεία που η σημερινή κοινωνία έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη — ερμηνεύτηκε με αρνητικό πρόσημο.

Κατανοούμε ότι η τέχνη και η αφήγηση μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές αναγνώσεις. Ωστόσο, θεωρούμε άδικο και ανακριβές να αποδίδονται στο συγκεκριμένο έργο προθέσεις που δεν υπάρχουν, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κοινωνία οφείλει να συζητά με ψυχραιμία, διάλογο και ουσία.

Εκ της Καρναβαλικής Επιτροπής».