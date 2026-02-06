Πάτρα: Κέντρο detox από την Περιφέρεια για τους χρήστες- Τι λέει η Άννα Μαστοράκου

Σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία, στη Δυτική Ελλάδα, το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης (Detox), που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση του συνδρόμου στέρησης σε μακροχρόνιους χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Ανάδοχος του έργου είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), πρώην ΟΚΑΝΑ.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, «θα παρέχει υπηρεσίες απεξάρτησης, ημινοσοκομειακή αλλά που θα πρέπει να στεγαστεί κοντά σε νοσοκομειακή δομή και οι υπεύθυνοι του ΕΟΠΑΕ, ήδη ψάχνουν χώρους. Στο Κέντρο, θα φιλοξενούνται εξαρτημένα άτομα από ουσίες και θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος “νοσηλείας”, όπου θα τους χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, ώστε να υπάρχει βιολογική απεξάρτηση του σώματος».

Όπως επισημαίνει η ίδια, «μετά από τη διαδικασία αυτή, θα παρακολουθούνται από άλλες υπηρεσίες επανένταξης και επαναφοράς των ναρκομανών καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία, γιατί τα άτομα αυτά, θα έχουν ένα σημείο αφετηρίας, σε ό, τι αφορά, την απεξάρτηση αλλά και την επανένταξη στην κανονική ζωή».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών αντιμετώπισης εξαρτήσεων στη Δυτική Ελλάδα, προβλέπεται η δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών απεξάρτησης, με έμφαση σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που παρουσιάζουν εξαρτητικές συμπεριφορές.

Επιπλέον, διευρύνεται το Πρόγραμμα Γονεϊκής Στήριξης, καθώς ενισχύεται η υφιστάμενη δομή με νέες υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης για εφήβους που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά.

Για τη στελέχωση και την λειτουργία των νέων μονάδων προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλες ειδικότητες.