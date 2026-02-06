Υποκλοπές: Την ενοχή των 4 κατηγορούμενων ζητά ο εισαγγελέας

Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator ζήτησε ο εισαγγελέας Δημ. Παυλίδης κατά την πολύωρη αγόρευση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Κατά τον εισαγγελέα της έδρας, έχει «αποδειχθεί η σύνδεση των κατηγορουμένων με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και το λογισμικό, οπότε θα πρέπει να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι για όλες τις κατηγορίες». Όπως υποστήριξε στην αγόρευση του για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν ρόλο de facto διαχειριστών των εμπλεκομένων εταιριών Intellexa και Krikel, και για αυτό θα πρέπει να καταδικασθούν και για τα τρία πλημμελήματα για τα οποία κατηγορούνται.

Ο κ. Παυλίδης, ζήτησε την καταδίκη των εμπλεκομένων ειδικότερα, για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων από κοινού να κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα και για παράβαση απορρήτου τηλεφωνικής συνομιλίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα. Για τις πράξεις αυτές πρότεινε τη μετατροπή των κατηγοριών μόνο σε κατά συρροή και όχι σε κατ’ εξακολούθηση η οποία αν γίνει δεκτή, θα έχει αντίκτυπο ως προς τις ποινές αυξάνοντάς τες.

«Το έννομο αγαθό εδώ έχει κάθε φορά διαφορετικό πρόσωπο, με κάθε αποστολή μηνύματος προσβάλλεται διαφορετικό αγαθό» εξήγησε.

Για την πράξη της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αναφέρει το newsit, ζήτησε να παύσει η ποινική δίωξη πλην των εμπρόθεσμων εγκλήσεων, καθώς απαιτείται έγκληση για το αδίκημα.

Νωρίτερα, ο εισαγγελικός λειτουργός επεσήμανε ότι το λογισμικό predator που χρησιμοποιήθηκε για παρακολουθήσεις του Θανάση Κουκάκη και της Αρτέμης Σίφορντ και έγινε προσπάθεια να εγκατασταθεί στα κινητά του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων προσώπων, είναι παράνομο στη χώρα.

«Παραβιάζει την ιδιωτική ζωή βάναυσα, αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν κατέχουν τέτοιες εξουσίες», είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας της έδρας,

Παράλληλα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει περαιτέρω έρευνα για πρόσωπα, για τα οποία προέκυψε ενδεχόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση.