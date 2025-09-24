Διακόπηκε για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator

Για τις 22 Οκτωβρίου διακόπηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, εκπροσώπων εμπλεκομένων εταιρειών στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Η κατηγορία σε βάρος των τεσσάρων, δύο Έλληνες και ένα ζευγάρι αλλοδαπών, αφορά παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι πράξεις, σύμφωνα με την κατηγορία, τελέστηκαν την περίοδο 2020-2021 και για τους τέσσερις κατηγορούμενους εφαρμόζεται ο νόμος του 2019 που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Η δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Μάιο μετά από αίτημα των δύο αλλοδαπών κατηγορούμενων προκειμένου να μεταφραστούν έγγραφα της δικογραφίας στην αγγλική. Κατά τη σημερινή διαδικασία, η υπεράσπιση ενός εκ των αλλοδαπών κατηγορούμενων υπέβαλε αίτημα προκειμένου να λάβει γνώση εγγράφων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τα οποία, όπως είπε, δεν είχε λάβει γνώση καθώς δεν υπήρχαν σχετικοί κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση και διέκοψε τη διαδικασία ώστε να ενημερωθεί η υπεράσπιση.

Σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή της δίκης, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε πως αυτήν την υπόθεση «στοιχειώνουν δύο πράγματα». Το πρώτο, όπως δήλωσε, είναι η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι «σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής».

Στην υπόθεση έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας πολιτικά και άλλα πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ως θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο κ. Σπίρτζης δήλωσε μετά τη διακοπή της δίκης πως ενώ δεν ικανοποιούνται αιτήματα για Τέμπη, «ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές».