Πειραιάς: Νεκρός 20χρονος ναυτικός- Πιάστηκε σε πόρτα γκαράζ πλοίου και σκοτώθηκε

Συγκεκριμένα, 20χρονος ναυτικός, πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου του Blue Star Χίος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος νεαρός ναυτικός, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της εταιρίας



«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Blue Star Ferries