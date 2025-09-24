Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στην Πατρών Κλάους

Πάτρα: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στην Πατρών Κλάους

Στο νοσοκομείο η τραυματίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Πανικός επικράτησε το πρωί σε κάθετη οδό της Πατρών Κλάους, στην Πάτρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους περιοίκους που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με δικυκλιστή να φτάνει πρώτος στο σημείο για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο παρέλαβε την τραυματία, η οποία είχε αισθήσεις, και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Ειδήσεις Τώρα

Η αναφορά του Τράμπ στους κρατούμενους των ελληνικών φυλακών: Πάνω από τους μισούς είναι αλλοδαποί

Πειραιάς: 20χρονος ναυτικός πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα στο γκαράζ πλοίου- Στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία στις ιδιόγραφες διαθήκες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παράσυρση Πεζού

Ειδήσεις