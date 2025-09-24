Πάτρα: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στην Πατρών Κλάους

Πανικός επικράτησε το πρωί σε κάθετη οδό της Πατρών Κλάους, στην Πάτρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους περιοίκους που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με δικυκλιστή να φτάνει πρώτος στο σημείο για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο παρέλαβε την τραυματία, η οποία είχε αισθήσεις, και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.