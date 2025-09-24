Η αναφορά του Τράμπ στους κρατούμενους των ελληνικών φυλακών: Πάνω από τους μισούς είναι αλλοδαποί

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, «αύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 2024 σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες. Στην Αυστρία, ο αριθμός ήταν 53%. Στην Ελλάδα, 54%. Στην Ελβετία, 72%. Όταν οι φυλακές σας γεμίσουν με τους λεγόμενους αιτούντες άσυλο που ανταποδίδουν την καλοσύνη με το έγκλημα, ήρθε η ώρα να τερματίσετε το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τελειώσετε τώρα».

Αίσθηση προκάλεσε η ειδική αναφορά που έκανε στη χώρα μας και στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των φυλακών ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη ομιλία του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ποια είναι όμως η αλήθεια για τον «πληθυσμό» των κρατουμένων; Πράγματι, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές (δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς), είναι αλλοδαποί. Σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, πρόκειται κυρίως για Αλβανούς, Αλγερινούς, Πακιστανούς, Τούρκους, Γεωργιανούς και Αφγανούς.

Οπως ανέφερε σε άρθρο το protothema.gr , το 2022 είχαν συλληφθεί 57.333 ημεδαποί και 54.212 αλλοδαποί για διάφορα αδικήματα. Το 2024 ο αριθμός των συλληφθέντων ημεδαπών εκτινάχθηκε στους 73.479. 16.146 περισσότεροι δηλαδή από ό, τι το 2022 (αύξηση 29,78%). Οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν το 2024 ήταν 57.150, 2.938 περισσότεροι δηλαδή απ’ όσους είχαν συλληφθεί το 2022.

Με αριθμητικά δεδομένα, στις ελληνικές φυλακές, στις 31/01/2024 υπήρχαν (περίπου) 5.520 αλλοδαποί κρατούμενοι. Η συνολική χωρητικότητα των 34 ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.775 και το επίπεδο πληρότητάς τους την ίδια πάντα ημερομηνία ήταν 94,7%. Στην κορύφωσή της το 2014 η πληρότητα είχε φτάσει το 116% για να πέσει στο 89% το 2016% και να ανέβει στο 93% το 2018 και στο 102% το 2020.

Όπως επισημαίνονταν στο άρθρο, η χώρα μας είναι ουσιαστικά πρώτη στην Ευρώπη στο ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων, καθώς αυτές που προηγούνται στατιστικά (Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μονακό κ.ά.) έχουν πολύ λιγότερους κρατούμενους. Το Πριγκιπάτο του Μονακό έχει μεν ποσοστό 93,5% αλλοδαπών κρατουμένων, αλλά στις φυλακές του υπάρχουν μόλις 31 κρατούμενοι (27-28 άτομα δηλαδή από τους κρατούμενους είναι αλλοδαποί).