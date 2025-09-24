Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας

Πώς φτάσαμε από τον δημόσιο εξευτελισμό του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μέχρι το χθεσινό «η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει όλα της τα εδάφη πίσω»

Είναι γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πολιτικό ον των μεγάλων ομιλιών. Το «βαρύ» επιχειρηματικό του προφίλ αλλά και ο τρόπος που αρέσκεται να χειρίζεται από τα πιο σοβαρά μέχρι τα προσωπικά του - όχι τα εν οίκω του, αλλά τις υποθέσεις που τον αφορούν επί προσωπικού – στα οποία η προσωπική – κατά προτίμηση πρόσωπο με πρόσωπο – επαφή παίζει κομβικό ρόλο δημιούργησαν όχι απλά νέα δεδομένα αλλά μία πολύ σημαντική αλλαγή ειδικά στο θέμα του πολέμου που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χαρακτηριστεί πολλά και διαφορετικά και έχει κατηγορηθεί για άλλα τόσα αλλά ακόμη και οι χειρότεροι – για τον ίδιο οι ορκισμένοι – εχθροί του δεν μπορούν να του προσάψουν πως είναι «ανόητος». Η στροφή 180 μοιρών του Λευκού Οίκου από τις 28 του περασμένου Φεβρουαρίου και την εκδίωξη Ζελένσκι μετά τον δημόσιο εξευτελισμό από την Ουάσιγκτον μέχρι το χθεσινό «η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει όλα της τα εδάφη πίσω» είναι σαν να απέχουν τουλάχιστον μία δεκαετία και είναι σαν να καταγράφονται ως ιστορικά δεδομένα με άλλους πρωταγωνιστές…

"...Putin and Russia are in BIG Economic trouble, and this is the time for Ukraine to act. In any event, I wish both Countries well. We will continue to supply weapons to NATO for NATO to do what they want with them. Good luck to all!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP
— The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Τι έχει ειπωθεί όμως από τον Τραμπ από τον Φεβρουάριο μέχρι και εχθές για την Ουκρανία; 28 Φεβρουαρίου 2025 — Οβάλ Γραφείο, Ουάσιγκτον Στην πρώτη του συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουκρανία «παίζει με ζωές εκατομμυρίων» και «ρισκάρει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Υποστήριξε ότι χωρίς τον αμερικανικό εξοπλισμό ο πόλεμος θα είχε τελειώσει μέσα σε δύο εβδομάδες και ζήτησε πορεία προς άμεση εκεχειρία. 4 Μαρτίου 2025 — Δηλώσεις στην Ουάσιγκτον Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έλαβε επιστολή από τον Ζελένσκι, στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να προσέλθει «το συντομότερο δυνατόν» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για «διαρκή ειρήνη». 17 Μαρτίου 2025 — Σε πτήση με το Air Force One Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι «έγινε πολλή δουλειά το Σαββατοκύριακο» για να προχωρήσει μια πρωτοβουλία ειρήνης. 16 Αυγούστου 2025 — Συνέντευξη μετά το ραντεβού στην Αλάσκα Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι στη συνάντηση με τον Πούτιν συζητήθηκαν «ανταλλαγές εδαφών» και «εγγυήσεις ασφαλείας», αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι ανοιχτός σε λύση με αμοιβαίες παραχωρήσεις. 3 Σεπτεμβρίου 2025 — Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Προειδοποίησε τον Πούτιν πως «αν δεν είναι ικανοποιητικές οι αποφάσεις του για την Ουκρανία, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν». 7 Σεπτεμβρίου 2025 — Δημόσια τοποθέτηση για τις κυρώσεις Υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα έληγε εάν τα κράτη του ΝΑΤΟ σταματούσαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και επέβαλλαν υψηλούς δασμούς σε μεγάλους αγοραστές, όπως η Κίνα. 18 Σεπτεμβρίου 2025 — Δημόσια σχόλια μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα Δήλωσε ότι «ο Πούτιν με απογοήτευσε» και ότι «σκοτώνει πολλούς ανθρώπους», παραδεχόμενος ότι οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε πρόοδο. 21 Σεπτεμβρίου 2025 — Δείπνο στο Mount Vernon Επικρίνει ευρωπαϊκά κράτη που συνεχίζουν τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, λέγοντας ότι «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους». 23 Σεπτεμβρίου 2025 — Νέα Υόρκη, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ Μετά από νέα συνάντηση με τον Ζελένσκι, κάνει στροφή: δηλώνει ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κερδίσει πίσω «όλα τα εδάφη της», συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Χαρακτηρίζει τη ρωσική εκστρατεία «μακρόσυρτη και αναποτελεσματική» και καλεί την Ευρώπη να σταματήσει άμεσα τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

President Trump meets with Ukrainian President Zelensky. 

"We have great respect for the fight that Ukraine is putting up. It's pretty amazing actually."
— CSPAN (@cspan) September 23, 2025