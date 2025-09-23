Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει ολόκληρη τη χώρα με τη στήριξη ΝΑΤΟ και ΕΕ»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Κίεβο μπορεί, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να ανακτήσει «ολόκληρη τη χώρα στην αρχική της μορφή».

«Αφού μελέτησα και κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας–Ρωσίας, και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω ολόκληρη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και οικονομική ενίσχυση από την Ευρώπη και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι απόλυτα εφικτή επιλογή. Γιατί όχι;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος «θα έπρεπε να έχει τελειώσει μέσα σε μία εβδομάδα από μια πραγματική στρατιωτική δύναμη», τονίζοντας πως η Ρωσία «φαίνεται σαν χάρτινη τίγρη».

Επιπλέον, έκανε λόγο για μεγάλα οικονομικά προβλήματα στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις, περιγράφοντας ουρές για καύσιμα και «πολεμική οικονομία» που στραγγίζει τα δημόσια ταμεία. «Η Ουκρανία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να «πάει και πιο πέρα από την αρχική της μορφή».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε «καλή τύχη» και στις δύο χώρες, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στο ΝΑΤΟ, «για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει».

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε εκφράσει την άποψη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εάν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Ο Τραμπ, ερωτηθείς, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν ενδεχόμενη απόφαση του ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο συμμάχων, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

Σε ερώτηση αν θα στήριζε στρατιωτικά τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, απάντησε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί» από τις περιστάσεις. Όταν ρωτήθηκε για την πορεία των συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και αν εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, απάντησε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».

Επιπλέον, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα. «Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως, εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό» σημείωσε ο Τραμπ.