Αγρίνιο: Η τύχη πέρασε από τα χέρια του- Ο Κώστας Καψάλης μοίρασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Η τύχη χαμογέλασε πλατιά σε συμπολίτες του Αγρινίου, που προμηθεύτηκαν λαχεία από τον λαχειοπώλη Κώστα Καψάλη, καθώς η αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μοίραζε το εντυπωσιακό ποσό των 2.600.000 ευρώ, μετά από οκτώ συνεχόμενα τζάκποτ.

Ο τυχερός αριθμός που αναδείχθηκε είναι ο 49753, και μεταξύ των νικητών βρίσκονται αρκετοί κάτοικοι του Αγρινίου, οι οποίοι πλέον βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει.

Πιο συγκεκριμένα, στην πόλη:

-Μια πεντάδα της 2ης σειράς κέρδισε 548.000 ευρώ

-Δύο πεντάδες (της 1ης και 3ης σειράς) κέρδισαν 54.000 ευρώ η καθεμία

-Επτά ακόμη πεντάδες κέρδισαν από 15.000 ευρώ

Ο Κώστας Καψάλης, που προμηθεύτηκε τα τυχερά λαχεία από το κεντρικό πρακτορείο Στασινού, δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η τύχη πέρασε… από τα χέρια του. Σε δήλωσή του, εξέφρασε την ελπίδα να συναντήσει από κοντά τους νικητές για να τους συγχαρεί και να τους ευχηθεί προσωπικά.

«Εύχομαι τα χρήματα να πιάσουν τόπο και να αλλάξουν ζωές προς το καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.