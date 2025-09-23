Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Η τύχη πέρασε από τα χέρια του- Ο Κώστας Καψάλης μοίρασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Αγρίνιο: Η τύχη πέρασε από τα χέρια του-...

Μοίρασε πάνω από 700.000 ευρώ

Η τύχη χαμογέλασε πλατιά σε συμπολίτες του Αγρινίου, που προμηθεύτηκαν λαχεία από τον λαχειοπώλη Κώστα Καψάλη, καθώς η αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μοίραζε το εντυπωσιακό ποσό των 2.600.000 ευρώ, μετά από οκτώ συνεχόμενα τζάκποτ.

Ο τυχερός αριθμός που αναδείχθηκε είναι ο 49753, και μεταξύ των νικητών βρίσκονται αρκετοί κάτοικοι του Αγρινίου, οι οποίοι πλέον βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει.

Πιο συγκεκριμένα, στην πόλη:

-Μια πεντάδα της 2ης σειράς κέρδισε 548.000 ευρώ
-Δύο πεντάδες (της 1ης και 3ης σειράς) κέρδισαν 54.000 ευρώ η καθεμία
-Επτά ακόμη πεντάδες κέρδισαν από 15.000 ευρώ

Ο Κώστας Καψάλης, που προμηθεύτηκε τα τυχερά λαχεία από το κεντρικό πρακτορείο Στασινού, δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η τύχη πέρασε… από τα χέρια του. Σε δήλωσή του, εξέφρασε την ελπίδα να συναντήσει από κοντά τους νικητές για να τους συγχαρεί και να τους ευχηθεί προσωπικά.

«Εύχομαι τα χρήματα να πιάσουν τόπο και να αλλάξουν ζωές προς το καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις Τώρα

Μελόνι: «Αναγνώριση Παλαιστίνης μόνο χωρίς Χαμάς και με απελευθέρωση ομήρων»

Πάτρα: Το σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με τις ανήλικες να εξαναγκάζουν την 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Πάτρα: Επείγουσα αντικατάσταση αγωγού στην Παντοκράτορος- Πού, ποιες ώρες και για πόσες μέρες δεν θα έχει νερό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Λαϊκό λαχείο Λαχείο

Ειδήσεις