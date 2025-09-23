Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Επείγουσα αντικατάσταση αγωγού στην Παντοκράτορος- Πού, ποιες ώρες και για πόσες μέρες δεν θα έχει νερό

Kαθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από αύριο Τετάρτη  24  μέχρι και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. λόγω επείγουσας αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης  στην οδό Παντοκράτορος, θα υπάρξουν διακοπές  υδροδότησης στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Παντοκράτορος – Λόντου – Παπαδιαμαντοπούλου - Σωτηριάδου.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΥΑΠ Διακοπή Υδροδότησης

