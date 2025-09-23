Πάτρα: Επείγουσα αντικατάσταση αγωγού στην Παντοκράτορος- Πού, ποιες ώρες και για πόσες μέρες δεν θα έχει νερό

Kαθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.
Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από αύριο Τετάρτη 24 μέχρι και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. λόγω επείγουσας αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στην οδό Παντοκράτορος, θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:
Παντοκράτορος – Λόντου – Παπαδιαμαντοπούλου - Σωτηριάδου.
Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
