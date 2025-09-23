Πάτρα: Έρχονται τα πρωτοβρόχια, τι θα γίνει με τα καμένα;

Τα πρωτοβρόχια φτάνουν το ερχόμενο σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων και η πρώτη σκέψη των Πατρινών, είναι τι θα γίνει με τα ακαθάριστα ρέματα αλλά και τα καμένα, στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές του Αυγούστου, καθώς «βλέπουν» μαζί με τις βροχές να έρχονται και οι πλημμύρες.

Χρονικά βρισκόμαστε περίπου έναν μήνα μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και το ερώτημα είναι: «υπάρχει ή όχι ετοιμότητα για αντιμετώπιση των φαινομένων και την προστασία των περιοχών που κάηκαν;»

«Εμείς αυτό που κάνουμε ως Δήμος, είναι να καθαρίζουμε φρεάτια και τις σχάρες και θα έχουμε συνεχώς σε ετοιμότητα τα σάρωθρα (σκούπες). Δικά μας συνεργεία, φτιάχνουν κάποια μικρά τεχνητά αναχώματα, αυτό μπορούμε να κάνουμε, αλλιώς θα βρεθούμε υπόλογοι γιατί παραβήκαμε το νόμο», λέει στο thebest.gr o Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, Μιχάλης Αναστασίου. «Τα αντιπλημμυρικά έχουν να κάνουν με το Δασαρχείο, την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη, είναι δική τους αρμοδιότητα και πρέπει να τρέξουν τα έργα αλλά και τον καθαρισμό των ρεμάτων όπου είναι μπαζωμένα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει από το κράτος, άμεσες ενέργειες αλλά χθες Δευτέρα ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον Μείλιχο, κάτω από την Ξερόλακκα, που θα πλημμυρήσουν εκεί εάν δεν καθαριστεί ο ποταμός μέχρι την Νέα Εθνική. Σε ό, τι αφορά, την άλλη πλευρά της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα, προς το παρόν, δεν έχει γίνει τίποτα».

«Στην Περιφέρεια ήδη έχουμε ξεκινήσει την δουλειά μας, για τον καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων. Ήδη η τεχνική υπηρεσία παρεμβαίνει σε Μείλιχο, Χάραδρο και σειρά έχει ο Γλαύκος» απαντά στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

«Στα ρέματα Βραχνεϊκων και Τσουκαλεϊκων θα βοηθήσει η Πολιτική Προστασία. Παράλληλα έχουμε κάνει ήδη εδώ και αρκετό καιρό αίτημα στην κεντρική κυβέρνηση για έργα αποκατάστασης 41 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση διαθέτουμε όλο το δυναμικό της Περιφέρειας για τις έγκαιρες παρεμβάσεις και πάντα σε συνεννόηση και με τους δήμους».