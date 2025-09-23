Οι πατρινοί σπάνε τα πόδια τους σε πεζοδρόμια και σχάρες στο κέντρο της πόλης - ΦΩΤΟ

Σοβαρό είναι το πρόβλημα με τις υποδομές στα πεζοδρόμια της Πάτρας, καθώς κακοτεχνίες και σοβαρές φθορές παραμένουν - παρά τις όποιες προσπάθειες για ανάπλασεις πεζοδρομίων- καθιστώντας τον καθημερινό περίπατο για αναψυχή ή για τις καθημερινές ανάγκες, μια μεγάλη δοκιμασία για τους πεζούς.

Επικίνδυνες σχάρες στα όρια των πεζοδρομίων, σπασμένες πλάκες και έντονες υψομετρικές διαφορές μετατρέπουν μια απλή βόλτα σε "στίβο μάχης" του Survivor, ειδικά για τους ηλιικιωμένους.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «παγίδες» που καραδοκούν σε κάθε βήμα. Ένα απλό διάλειμμα προσοχής αρκεί για να οδηγήσει σε ατύχημα, ενώ ηλικιωμένοι και γονείς με μικρά παιδιά βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, προσπαθώντας να αποφύγουν τα επικίνδυνα σημεία. Σχάρες ομβρίων που έχουν ξεκολλήσει ή γείρει επικίνδυνα, απότομες κλίσεις και κακοτεχνίες μετατρέπουν τη βόλτα στο κέντρο σε μια διαρκή άσκηση ισορροπίας.