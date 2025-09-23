Οι πατρινοί σπάνε τα πόδια τους σε πεζοδρόμια και σχάρες στο κέντρο της πόλης - ΦΩΤΟ

Τα πράγματα είναι χειρότερα στις συνοικίες
Σοβαρό είναι το πρόβλημα με τις υποδομές στα πεζοδρόμια της Πάτρας, καθώς κακοτεχνίες και σοβαρές φθορές παραμένουν - παρά τις όποιες προσπάθειες για ανάπλασεις πεζοδρομίων- καθιστώντας τον καθημερινό περίπατο για αναψυχή ή για τις καθημερινές ανάγκες, μια μεγάλη δοκιμασία για τους πεζούς.
Επικίνδυνες σχάρες στα όρια των πεζοδρομίων, σπασμένες πλάκες και έντονες υψομετρικές διαφορές μετατρέπουν μια απλή βόλτα σε "στίβο μάχης" του Survivor, ειδικά για τους ηλιικιωμένους.
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «παγίδες» που καραδοκούν σε κάθε βήμα. Ένα απλό διάλειμμα προσοχής αρκεί για να οδηγήσει σε ατύχημα, ενώ ηλικιωμένοι και γονείς με μικρά παιδιά βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, προσπαθώντας να αποφύγουν τα επικίνδυνα σημεία. Σχάρες ομβρίων που έχουν ξεκολλήσει ή γείρει επικίνδυνα, απότομες κλίσεις και κακοτεχνίες μετατρέπουν τη βόλτα στο κέντρο σε μια διαρκή άσκηση ισορροπίας.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, μιας από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης, όπου οι φθορές παραμένουν αδιόρθωτες. Στην οδό Αθανασίου Διάκου, ειδικά στο τμήμα μεταξύ Γούναρη και Κωνσταντίνου Κανάρη, η απότομη κλίση του δρόμου σε συνδυασμό με τις κακοτεχνίες έχει οδηγήσει σε δεκάδες περιστατικά πτώσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περισσότερα θύματα είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι συχνά καταλήγουν με σοβαρούς τραυματισμούς.
Η κατάσταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κατοίκους και συλλόγους να ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο Πατρέων και κάποιοι που έχουν τραυματιστεί σοβαρά να αναζητούν νομικές οδούς για διεκδίκηση αποζημιώσεων. Όπως τονίζουν, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, αλλά χρόνιο. Την ίδια στιγμή, τα περιστατικά τραυματισμών αυξάνονται, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταγγέλλουν έλλειψη σχεδιασμού και ουσιαστικής μέριμνας για την ασφάλεια των πεζών.
Η εικόνα των πεζοδρομίων της Πάτρας δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής, είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας, που αφορά χιλιάδες πολίτες σε καθημερινή βάση. Όσο οι φθορές παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση, ο κίνδυνος για νέους τραυματισμούς θα συνεχίσει να παραμονεύει σε κάθε γωνιά της πόλης.
