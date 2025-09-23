Πάτρα: Πιάστηκαν στα ... πράσα 14χρονη και η μητέρα της για κλοπή σε κατάστημα

Στη σύλληψη μιας γυναίκας και της 14χρονης κόρης της προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο δράστιδες μετέβησαν σε κατάστημα της Πάτρας και, δρώντας από κοινού, αφαίρεσαν ενδύματα συνολικής αξίας 58 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ενώ σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία αλλά και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι δύο συλληφθείσες θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.