Πάτρα: Συμπλοκή με τραυματία στην Ακτή Δυμαίων

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί στην περιοχή της Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί και να σωριαστεί στο έδαφος.

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες έσπευσαν για να παράσχουν βοήθεια και να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού.