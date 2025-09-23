Θεσσαλονίκη: Απαγωγή 15χρονου από κουκουλοφόρους – Ζήτησαν λύτρα 10.000 ευρώ

Θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας, έπεσε ένα 15χρονο αγόρι στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, τη στιγμή που πήγαινε στο σχολείο του.

Δράστες της επίθεσης 2 κουκουλοφόροι, ο ένας εκ των οποίων έχει ήδη συλληφθεί.

Η άγρια επίθεση έγινε στη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Ενώ ο ανήλικος πήγαινε να παρακολουθήσει το μάθημά του, ένα λευκό βαν του έκοψε τον δρόμο και οι 2 άνδρες τον άρπαξαν και τον απήγαγαν. Στην συνέχεια τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία όπου τον χτύπησαν άγρια και του πήραν χρήματα που κουβαλούσε πάνω του.

Ο εφιάλτης του ωστόσο δεν τελείωσε εκεί. Λίγο πριν τον αφήσουν και πάλι ελεύθερο τον απείλησαν, ζητώντας του να τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Στην περίπτωση που δεν τους έδινε τα λεφτά ή μίλαγε στην αστυνομία, οι 2 κουκουλοφόροι του είπαν πως θα τον σκοτώσουν.

Ο ανήλικος μαζί με τους γονείς του έκαναν καταγγελία στην αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα συνέλαβε τον έναν κουκουλοφόρο: έναν 18χρονο που λίγες ημέρες πριν τον είχε απειλήσει για να του δώσει 500 ευρώ.

Ο δεύτερος δράστης αναζητείται από τις αρχές οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για την σοκαριστική υπόθεση επίθεσης και αρπαγής του ανήλικου.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου για τα τραύματα που του προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι.