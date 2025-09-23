Θεσσαλονίκη: Απαγωγή 15χρονου από κουκουλοφόρους – Ζήτησαν λύτρα 10.000 ευρώ

Τον απειλούσαν πως αν μιλήσει στην αστυνομία, θα τον σκοτώσουν
Θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας, έπεσε ένα 15χρονο αγόρι στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, τη στιγμή που πήγαινε στο σχολείο του.
Δράστες της επίθεσης 2 κουκουλοφόροι, ο ένας εκ των οποίων έχει ήδη συλληφθεί.
Η άγρια επίθεση έγινε στη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Ενώ ο ανήλικος πήγαινε να παρακολουθήσει το μάθημά του, ένα λευκό βαν του έκοψε τον δρόμο και οι 2 άνδρες τον άρπαξαν και τον απήγαγαν. Στην συνέχεια τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία όπου τον χτύπησαν άγρια και του πήραν χρήματα που κουβαλούσε πάνω του.
Ο εφιάλτης του ωστόσο δεν τελείωσε εκεί. Λίγο πριν τον αφήσουν και πάλι ελεύθερο τον απείλησαν, ζητώντας του να τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Στην περίπτωση που δεν τους έδινε τα λεφτά ή μίλαγε στην αστυνομία, οι 2 κουκουλοφόροι του είπαν πως θα τον σκοτώσουν.
Ο ανήλικος μαζί με τους γονείς του έκαναν καταγγελία στην αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα συνέλαβε τον έναν κουκουλοφόρο: έναν 18χρονο που λίγες ημέρες πριν τον είχε απειλήσει για να του δώσει 500 ευρώ.
Ο δεύτερος δράστης αναζητείται από τις αρχές οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για την σοκαριστική υπόθεση επίθεσης και αρπαγής του ανήλικου.
Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου για τα τραύματα που του προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr