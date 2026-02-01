Αϊβαλής: Καταβάλει το Δημόσιο το 3,5% των εσόδων του ΟΛΠΑ στον Δήμο ως οφείλει; Αν όχι, πώς ο Δήμος στοχευμένα τα διεκδικεί;

Ερώτημα που αφορά τα έσοδα τα οποία δικαιούται ο Δήμος Πατρέων από το Ελληνικό Δημόσιο, για την παραχωρημένη λιμενική ζώνη στον ΟΛΠΑ Α.Ε φέρνει στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, την ερχόμενη Τετάρτη, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής.

Ο κ. Αϊβαλής ζητά απαντήσεις από τον Δήμαρχο Πατρέων για το αν το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει στο Δήμο Πατρέων –όπως προβλέπει ο νόμος 4597/2019– το αντισταθμιστικό τέλος από τα έσοδα του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., καθώς και ποια είναι τα ακριβή ποσά που αντιστοιχούν στον Δήμο από το 2019 έως σήμερα. Σε περίπτωση που τα χρήματα αυτά δεν έχουν αποδοθεί, ζητά να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Δημοτική Αρχή προκειμένου να τα διεκδικήσει.

Η ερώτηση Αϊβαλή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

σύμφωνα με την υπογεγραμμένη από το 2002 Σύμβαση Παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης χώρων, κτηρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Πατρών στον «Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε.» από το Ελληνικό Δημόσιο όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2018 και ισχύει, προβλέπονταν αντάλλαγμα επί της παραχώρησης από τον ΟΛΠΑ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο της τάξεως του 2% των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠΑ Α.Ε. της εκάστοτε προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4597/2019 σχετικά με την κύρωση συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. το ανωτέρω ποσοστό αναθεωρείται από το 2% στο 3,5% και με αφετηρία το έτος 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να αποδίδει στο Δήμο Πατρέων το ποσό που πράγματι εισέπραξε από τον ΟΛΠΑ ΑΕ και το οποίο αντιστοιχεί στο 3,5% των ετήσιων εσόδων του δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης.

κ. Δήμαρχε,

θα θέλαμε να μας γνωρίσετε:

Αν το εν λόγω αντάλλαγμα το λαμβάνει κάθε έτος ο Δήμος μας.

Αν ναι, τι ποσό είναι αυτό για τα χρόνια από το 2019 μέχρι σήμερα;

Αν δεν το λαμβάνει, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε σε ποιες στοχευμένες ενέργειες διεκδίκησής του έχετε προβεί προκειμένου να το λαμβάνουμε ετησίως ως Δήμος Πατρέων;»