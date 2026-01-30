Ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών "Ο Παπαφλέσσας" θα εορτάσει την Υπαπαντή του Σωτήρος τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών μετά Αρτοκλασίας.

Όποιος επιθυμεί να έχει συμμετοχή για τους άρτους μπορεί να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής για να το δηλώσει έως 30 Ιανουαρίου 2026.

Να προσθέσουμε πως την ημέρα αυτή πανηγυρίζει η πόλη της Καλαμάτας. Η Παναγία η Υπαπαντή είναι η Πολιούχος της Καλαμάτας.

Η Υπαπαντή είναι Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και εορτάζεται & τιμάται η "προσφορά" του Ιησού Χριστού στο Ναό από την μητέρα Του Μαρία και τον θετό Του πατέρα Ιωσήφ, σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή Του.

Στο ναό του Σολομώντα όπου έγινε η τελετή, συνάντησαν δύο πρόσωπα με προφητικό χάρισμα, τον γέροντα Συμεών και την γερόντισσα Άννα, οι οποίοι αναγνώρισαν στο πρόσωπο του βρέφους τον Μεσσία και προφήτευσαν σχετικά με το λυτρωτικό έργο του βρέφους. Το περιστατικό αναφέρεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο.