Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη φορολογική δήλωση - Tα 4 SOS

Ο αριθμός των προκάτ δηλώσεων που θα εκκαθαριστεί έως τα μέσα Απριλίου του 2026 διευρύνεται σε δύο εκατομμύρια, με στόχο όσο το δυνατόν περισσότεροι φορολογούμενοι με χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα να κερδίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% η οποία παρέχεται σε όσους υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως 30 Απριλίου, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου.

Το μέτρο της πλήρους προσυμπλήρωσης και αυτόματης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εφαρμόζεται και φέτος στις περιπτώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές ή με εισοδήματα και από τόκους καταθέσεων, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις των φορολογουμένων που δεν είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρήσεις, ακίνητα και κινητές αξίες, παρά μόνο από τόκους καταθέσεων.

Με το άνοιγμα του TAXIS στις 16 Μαρτίου, οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή, αλλά οι υπόχρεοι θα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις έως την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν σχολαστικά τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους, πριν την αυτόματη υποβολή τους από την ΑΑΔΕ αμέσως μετά το Πάσχα. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1 και Ε3, ενώ το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του εντύπου Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Έως το 2028 εκτιμάται ότι όλες οι δηλώσεις θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες και θα μπορούν να υποβάλλονται αυτόματα, ακόμη και χωρίς καμία ενέργεια των φορολογουμένων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Οι κωδικοί του Ε1 θα προσυμπληρωθούν με βάση τα δεδομένα που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου εργοδότες, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες ενώ η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει τη δήλωση στην ψηφιακή πύλη myAADE και θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους φορολογούμενους στο email που έχουν δηλώσει.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

-Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

-Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.

-Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

-Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δήλωση.

-Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

-Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

-Ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% (η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά έως τις 30 Απριλίου 2026) είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

-Δεν βεβαιώνεται το ποσό φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

-Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ

-Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού δύναται να ζητά διόρθωση του "λογαριασμού" με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η ΑΑΔΕ εκδίδει νέο εκκαθαριστικό μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

-Η τροποποιητική δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί εντός της προθεσμίας και συγκεκριμένα έως και τα μέσα Ιουλίου

Τα SOS

Tα SOS σημεία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που κοστίζουν ακριβά και για αυτό θα πρέπει να ελεγχθούν είναι:

-Το ύψος του εισοδήματος καθώς αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ με βάση το οποίο θα αλλάξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά

-Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

-Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς σε περίπτωση που το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο αφού η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

-Οι κωδικοί για τα προστατευόμενων τέκνα που μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

