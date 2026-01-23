Politico: Το σχέδιο ύψους 800 δισ. ευρώ Ευρώπης και ΗΠΑ για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία

Το σχέδιο Ευρώπης και ΗΠΑ για τη «μεταπολεμική ευημερία» της Ουκρανίας αποκαλύπτει το Politico, το οποίο επικαλείται ένα έγγραφο 18 σελίδων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν να προσελκύσουν έως και 800 δισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μετά τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει ταχεία πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε το σχέδιο στα κράτη-μέλη ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Politico, παρά τη δέσμευση Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για τη συγκέντρωση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και την προβολή της Ουκρανίας ως μελλοντικού κράτους-μέλους της ΕΕ και επενδυτικού προορισμού, η στρατηγική βασίζεται στην επίτευξη εκεχειρίας, η οποία παραμένει αβέβαιη όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Οι ενστάσεις της BlackRock

Το χρηματοδοτικό σχέδιο εκτείνεται έως το 2040 και συνοδεύεται από ένα άμεσο επιχειρησιακό πλάνο 100 ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη BlackRock, τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, το σχέδιο θα δυσκολευτεί να προσελκύσει επενδύσεις όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Σκεφτείτε το. Εάν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε θεσμική υποχρέωση απέναντι στους ασφαλισμένους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός ειρηνευτικού πλαισίου 20 σημείων που επιχειρούν να προωθήσουν οι ΗΠΑ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Το έγγραφο βασίζεται στην παραδοχή ότι έχουν ήδη διασφαλιστεί εγγυήσεις ασφάλειας και δεν λειτουργεί ως στρατιωτικός οδικός χάρτης, αλλά εστιάζει στη μετάβαση της Ουκρανίας από την έκτακτη βοήθεια σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό του. Οι ΗΠΑ προβλέπεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, όχι μόνο ως δωρητής, αλλά ως στρατηγικός οικονομικός εταίρος και εγγυητής αξιοπιστίας.

Το έγγραφο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας στο πεδίο, καθώς και ρόλο των ΗΠΑ στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, έχει συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, μαζί με τον Jared Kushner και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων την επόμενη δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της από το 2028, με στόχο τη μόχλευση επενδύσεων ύψους 207 δισ. ευρώ.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος των πόρων. Παρά τη μείωση της στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ουάσιγκτον δηλώνει πρόθυμη να επενδύσει στην Ουκρανία μετά τη λήξη της σύγκρουσης, σε τομείς όπως τα κρίσιμα ορυκτά, οι υποδομές, η ενέργεια και η τεχνολογία.