Πάτρα: Έκλεψαν γατόσπιτο που ζύγιζε 100 κιλά!- «Έχει γίνει επιδημία»- ΦΩΤΟ

Ασυνείδητοι κλέβουν και βανδαλίζουν τα γατόσπιτα που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της οδού Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα, από εθελοντές, με σκοπό να προσφέρουν στα αδέσποτα μια ζεστή γωνιά.

Τις προηγούμενες ημέρες, ένα από το σπιτάκι βρέθηκε παρατημένο στον δρόμο, αφού είχε αφαιρεθεί από την περιοχή του Φάρου. Το σπιτάκι ήταν δεμένο με αλυσίδα, αλλά παρ’ όλα αυτά οι δράστες το είχαν μετακινήσει. Οι εθελόντριες κατάφεραν να το επαναφέρουν στη θέση του, όμως την επόμενη μέρα το βρήκαν σπασμένο. Σε άλλη περίπτωση, κατάφεραν να μετακινήσουν ένα γατόσπιτο μαζί με τη βάση του, που ζύγιζε περίπου 100 κιλά.

«Κατά καιρούς, είχαν κλαπεί τα μπολ για το φαγητό και το νερό, ακόμα και η τροφή των γατιών. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να κλέβουν και τα γατόσπιτα», αναφέρει στο thebest.gr η εθελόντρια Κατερίνα Γκουβέρου. «Από το σημείο που είναι υπό τη φροντίδα μου είχαν αφαιρεθεί 11 σπιτάκια, τα οποία ήταν βαριά και καρφωμένα πάνω σε παλέτες. Έφτιαξα καινούρια πλαστικά, καρφωμένα πάνω σε πάγκους κουζίνας με ποδαράκια, και αυτά τα έκλεψαν επίσης. Κάποιοι μάλιστα παίρνουν τα γατόσπιτα από ένα σημείο και τα μεταφέρουν σε άλλο, χωρίς καμία λογική. Έτσι, ένα σπιτάκι από τον Φάρο βρέθηκε στο σημείο που ταΐζω εγώ».

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από φαινόμενα παράνομης μεταφοράς γατιών. «Συχνά αφήνουν άρρωστα γατάκια, κάτι που είναι παράνομο. Απαγορεύεται, βάση νόμου, να μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο. Τα γατιά που φιλοξενούμε στα γατόσπιτα είναι εμβολιασμένα και στειρωμένα», προσθέτει η κ. Γκουβέρου.

Οι εθελοντές έχουν κάνει ήδη καταγγελία στην αστυνομία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, αφήνοντας την κοινότητα των φιλόζωων σε ανησυχία για την προστασία των αδέσποτων και των γατοσπιτιών.