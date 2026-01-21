Πάτρα: Σε αναζήτηση σπιτιού 22 γάτες που διασώθηκαν από σπίτι «κολαστήριο»

Σε χώρο του Δήμου Πατρέων φιλοξενούνται εδώ και περίπου δύο μήνες 28 γάτες, οι οποίες απομακρύνθηκαν με εισαγγελική εντολή από χώρο όπου διαβιούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Τα ζώα εντοπίστηκαν κλεισμένα σε σκοτεινό και ανθυγιεινό περιβάλλον, με έντονη δυσοσμία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα, όπως είχε γράψει το thebest.gr γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Χάρη στη συστηματική φροντίδα εθελοντών και την ιατρική παρακολούθηση κτηνιάτρων, οι γάτες σήμερα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχουν στειρωθεί, αποπαρασιτωθεί, κοινωνικοποιηθεί και είναι πλέον υγιείς και έτοιμες να βρουν ένα μόνιμο σπίτι. Η εικόνα τους δεν θυμίζει σε τίποτα τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν πριν από λίγους μήνες.

Από τις 28 γάτες, οι 22 παραμένουν ακόμη στον χώρο φιλοξενίας και ο Δήμος Πατρέων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να δείξουν έμπρακτα την αγάπη και την ευαισθησία τους, προχωρώντας σε υιοθεσία.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στο τηλέφωνο 2613 610380, από τις 09:00 έως τις 13:30, δηλώνοντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο και να επιλέξουν τη γατούλα που επιθυμούν να υιοθετήσουν.