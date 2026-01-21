Πάτρα: Ποντικοφάρμακο και γυαλιά σε κιμά, έξω από pet shop- Δυο νεκρά γατάκια και ένα που σώθηκε από θαύμα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σε σοκ βρίσκονται από το απόγευμα της Τρίτης οι ιδιοκτήτες, υπάλληλοι αλλά και πελάτες γνωστού pet shop, στην περιοχή της Ανθούπολης στην Πάτρα, όταν αντίκρισαν ένα από τα γατάκια που φροντίζουν καθημερινά να τρώει κάτι ύποπτο, την ώρα που έμπαινε μέσα στο κατάστημα.

Αμέσως επενέβησαν, αφαιρώντας το από το στόμα του ζώου και διαπίστωσαν με τρόμο ότι πρόκειται για κιμά που περιείχε γυαλιά και ποντικοφάρμακο, ένα ιδιαίτερα τοξικό προϊόν, η χρήση του οποίου απαγορεύεται. Το γατάκι μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο και, ευτυχώς, η επέμβαση ήταν επιτυχής, σώζοντας τη ζωή του.

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του thebest.gr, τις προηγούμενες δύο ημέρες δύο άλλα γατάκια βρέθηκαν νεκρά στο ίδιο σημείο.

Τα περιστατικά έχουν κινητοποιήσει την αστυνομία, με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος να δίνει κατάθεση, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους υπόπτους. Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν προκλητικότητα και σχεδιασμό από τον δράστη, καθώς η φόλα τοποθετήθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα, σε ώρα που η κίνηση στην οδό Πανεπιστημίου είναι αυξημένη και ακριβώς μπροστά από το κατάστημα. Η στιγμή αυτή αύξησε τον κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους, καθώς στο κατάστημα εκείνη την ώρα βρίσκονταν και τα παιδιά της ιδιοκτήτριας, τα οποία θα μπορούσαν, λόγω έλλειψης γνώσης, να είχαν έρθει σε επαφή με τον δηλητηριασμένο και γεμάτο γυαλιά κιμά.

Να σημειωθεί, ότι το ποντικοφάρμακο είναι εξαιρετικά τοξικό και πέρα από τα τρωκτικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση σε ανθρώπους, ακόμα και με μικρή επαφή. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο, μπροστά σε κατοικίδια και ανθρώπους, καθιστά την ενέργεια ιδιαίτερα επικίνδυνη.