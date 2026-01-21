Χαρτόκουτα «κατάργησαν» πεζοδρόμιο στο κέντρο της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Η εικόνα χαρτόκουτων που δεν χωρούν σε κάδους αλλά και οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων τα αφήνουν γύρω από αυτούς, προκαλεί τόσο εκείνους που θέλουν να κινηθούν στο πεζοδρόμιο, όσο κι εκείνους που απλά βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί.

Προφανώς κάποιοι πέταξαν εκεί τα χαρτοκιβώτια που ακόμη κι αν προσπάθησαν να τα σπάσουν, αυτά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τεράστιο χώρο, σε σημείο που οριακά χωρά να περάσει ένα άτομο από τη συμβολή της Αγίου Ανδρέου με την Γεροκωστοπούλου.

Να υπενθυμίσουμε πως για τα χαρτοκιβώτια, ο κανονισμός αφορά την τοποθέτηση στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, και η μη συμμόρφωση (π.χ. για να πετάγονται σε κάδους γενικών απορριμμάτων ή στο δρόμο, πεζοδρόμια) επισύρει τα σχετικά πρόστιμα, καθώς αποτελεί παράβαση του κανονισμού καθαριότητας, με έμφαση στη σωστή διαχείριση αποβλήτων.