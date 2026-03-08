Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαρτίου

Σήμερα 8 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ερμού Αποστόλου, Οσίου Θεοφυλάκτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ερμής,

Θεοφύλακτος,

Φυλακτός,

Φυλαχτός,

Θεοφύλακτη,

Φυλακτή,

Φυλαχτή,

Φυλαχτούλα.

Όσιος Θεοφύλακτος

Ο Όσιος Θεοφύλακτος καταγόταν από την Ανατολή και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Λέοντος του Δ’ (775 – 780 μ.Χ.). Λόγω της μεγάλης του παιδείας και προς συνέχιση των σπουδών του πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γρήγορα απέκτησε φήμη σοφού και εδημιούργησε φιλικές σχέσεις με ανώτερους κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους, καθώς και με τον μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο, που ήταν τότε πρωτοσκρίτης.

Όταν το έτος 784 μ.Χ. εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ταράσιος, εις διαδοχήν του Πατριάρχου Παύλου, ο Όσιος Θεοφύλακτος μαζί με τον Μιχαήλ, που αργότερα έγινε επίσκοπος Συνάδων, απεστάλησαν από τον Ταράσιο σε κάποια μονή του Ευξείνου Πόντου. Λίγο αργότερα, πιθανόν περί το έτος 800 μ.Χ., εξελέγη Επίσκοπος Νικομηδείας. Από τη θέση αυτή ο Όσιος Θεοφύλακτος διέπρεψε σε έργα εκκλησιαστικής φιλανθρωπίας και κοινωνικής πρόνοιας. Ανήγειρε ναούς, το μέγα νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, γηροκομεία, πτωχοκομεία και εδημιούργησε λογία για τις άπορες χήρες και τα ορφανά. Μάλιστα δε ο ίδιος διακονούσε και περιποιόταν τους πάσχοντες αδελφούς του.

Ο Όσιος Θεοφύλακτος εκοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 840 μ.Χ.

Άγιος Ερμής ο Απόστολος

Τον Άγιο Ερμή αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Κατά την παράδοση έγινε επίσκοπος Δαλματίας και απεβίωσε ειρηνικά.

Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας.