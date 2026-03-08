Το σπιράλ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δώδεκα γυναίκες της παράταξης απαντούν στο ερώτημα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως «Η δημοκρατία δεν είναι πλήρης χωρίς τη φωνή των γυναικών». Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της δραστήριας Ομάδας Εργασίας #Ανθρώπινου_Δυναμικού (HR) της παράταξης η οποία θυμίζει πως «και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι γένους θηλυκού».

Βίντεο που απαντά στο «Γιατί μια γυναίκα στην αυτοδιοίκηση;» κυκλοφόρησε η δημοτική παράταξη « σπιράλ », με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρεται:

"Από την ίδρυση του το σπιράλ στηρίχτηκε έντονα στις φωνές των γυναικών της πόλης. Η -υποχρεωτική από την εκλογική νομοθεσία- ποσόστωση δεν αποτέλεσε έγνοια του επικεφαλής Πέτρου Ψωμά, σε καμία από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχε η δημοτική παράταξη. Η αθρόα συμμετοχή γυναικών, όχι μόνο στα ψηφοδέλτια αλλά και στη λειτουργία του οργανισμού, έχει βάλει έντονη σφραγίδα στις θέσεις, στις αποφάσεις, στο πρόγραμμα και στην φιλοσοφία του σπιράλ. Άλλωστε και η πολιτική είναι γένους θηλυκού.

Σε μια ανδροκρατούμενη τοπική αυτοδιοίκηση, το σπιράλ υπερασπίζεται έμπρακτα την ισότητα των δύο φύλων και την ισότιμη συμμετοχή στα κοινά. Σήμερα η ανεξάρτητη παράταξη της πόλης έχει γυναίκες σε όλα τις καίριες θέσεις: δημοτική σύμβουλος, τοπική σύμβουλος, διαμερισματική σύμβουλος, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, συντονίστριες Ομάδων Εργασίας, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών του Δήμου Πατρέων. Γυναίκα διετέλεσε Γραμματέας της παράταξης, γυναίκες στελεχώνουν διαχρονικά όλες τις θεματικές, γεωγραφικές και οργανωτικές Ομάδες Εργασίας που λειτουργούν και παράγουν.

Στο βίντεο συμμετέχουν (με σειρά εμφάνισης) οι: Μαρία Ντζελβέ (διαμερισματική σύμβουλος Αρκτικού Διαμερίσματος), Μαρία Γούβη (μέλος Πολιτικής Γραμματείας, μέλος ΔΣ ΚΟΔΗΠ), Μαριλέτα Παπαθεοδώρου (μέλος Ομάδας Εργασίας #Δημοτική_Ενότητα_Ρίου), Ευαγγελία Βαβαρούτα (μέλος Πολιτικής Γραμματείας, μέλος ΔΣ ΚΟΔΗΠ), Σεσίλια Χαρμπίλα (μέλος Ομάδας Εργασίας #Πολιτισμός), Εύα Αθανασοπούλου (μέλος Ομάδας Εργασίας #Υποδομές, μέλος ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας), Λιλίκα Βέργη (συντονίστρια Ομάδας Εργασίας #HR), Μαρία Μπέλπμα (συντονίστρια Ομάδας Εργασίας #Γραφείο_Τύπου), Πάττυ Παναγοπούλου (μέλος Ομάδας Εργασίας #Τεχνολογία), Μανουέλλα Σακοράφα (μέλος Ομάδας Εργασίας #Παιδεία), Άκια Σταμάτη (μέλος Πολιτικής Γραμματείας, μέλος ΔΣ «Πατρινό Καρναβάλι»), Άντα Ρεμούντη (συντονίστρια Ομάδας Εργασίας #Εθελοντισμός)."