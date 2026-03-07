Ο Άγγελος Τσιγκρής στο πλευρό της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για τον Οδοντωτό

Για την για τη διασφάλιση της ασφαλούς. λειτουργίας του Οδοντωτο
Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή την επιστολή για το ζήτημα του Οδοντωτού που απέστειλε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντωτό, δηλώνει ότι υποστηρίζει τα αιτήματα της Επιτροπής με σκοπό να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα ζητήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή και τακτική λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.
Πάτρα: Προχωρούν τα έργα στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου
Μήνυμα από το Ντουμπάι του Πατρινού Γιάννη Βαφέα: «Είμαστε καλά και νιώθουμε ασφαλείς»
Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το 2025 ο αριθμός των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr