Ο Άγγελος Τσιγκρής στο πλευρό της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για τον Οδοντωτό

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή την επιστολή για το ζήτημα του Οδοντωτού που απέστειλε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντωτό, δηλώνει ότι υποστηρίζει τα αιτήματα της Επιτροπής με σκοπό να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα ζητήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή και τακτική λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.