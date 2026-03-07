Τραγωδία στον Τύρναβο: Νεκρός 33χρονος από ηλεκτροπληξία

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (07/03) σε αγροτική τοποθεσία του Τυρνάβου, όπου ένας 33χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος διακομίστηκε νωρίς το πρωί στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προκειμένου να ριχθεί «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του paidis.com, ο θάνατος του άτυχου άνδρα αποδίδεται σε ηλεκτροπληξία. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου.

Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του συλληφθέντος σε αξιόποινη πράξη από κοινού με τον 33χρονο την ώρα του συμβάντος.