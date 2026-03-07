Η στιγμή που ο 48χρονος εμφανίστηκε με εκρηκτικά στη ΓΑΔΑ

Όταν ο σκοπός του είπε ότι δεν μπορεί να μπει στο κτήριο τότε ο δράστης του είπε ότι έχει πάνω του εκρηκτικά.

Η στιγμή κατά την οποία ο 48χρονος άνδρας από το Σουδάν εμφανίστηκε στο κτήριο της ΓΑΔΑ με τις χειροβομβίδες που είχε μαζί του και θέλοντας να εισέλθει, καταγράφεται σε βίντεο που εξασφάλισε το MEGA.

Αμέσως κάλεσε ενισχύσεις ο σκοπός και αποκλείστηκε η περιοχή. Ο ίδιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο και διαρκώς κρατούσε ένα αντικείμενο στο χέρι που προσομοίαζε σε χειροβομβίδα, αλλά στην πορεία αποδείχτηκε πως ήταν ένα μπουκαλάκι τυλιγμένο με σακούλα και μονωτικές, που το έβαζε ανάμεσα στα πόδια του και εναλλάξ το κρατούσε. Παράλληλα, έβαζε και ένα τάπερ στα πόδια του με ακόμη δύο χειροβομβίδες οι οποίες στην πορεία διαπιστώθηκε πως ήταν αληθινές και πλήρως λειτουργικές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή με το τηλέφωνο που ζητούσε, δήθεν ότι θα ικανοποιούσαν το αίτημά του και τότε βρήκαν την ευκαιρία, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στο σακίδιο πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ, χωρίς να βρεθεί κάτι άλλο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Για το περιστατικό η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας ανέφερε:

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται».