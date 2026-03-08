Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Διαγωνιζόμενος έτρεξε με μωρό στην αγκαλιά, άλλος μαζί με τον σκύλο του

Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας πραγματοποιείται σήμερα ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026.

Συγκεκριμένα, από τις 7:00 έως τις 14:00 έχουν τεθεί σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους της πρωτεύουσας, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η μεγάλη αθλητική διοργάνωση.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στις 8:00 το πρωί από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στη χώρα, προσελκύοντας κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων αλλά και θεατών που στηρίζουν τους δρομείς κατά μήκος της διαδρομής.

Ξεχώρισαν όμορφα στιγμιότυπα

Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα, στον οποίο συμμετείχαν πολλές οικογένειες και μικροί δρομείς, καταγράφηκαν ιδιαίτερα όμορφα και συγκινητικά στιγμιότυπα.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε ένας διαγωνιζόμενος που έτρεξε έχοντας στην αγκαλιά του το μωρό του, προκαλώντας χαμόγελα και θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους θεατές.