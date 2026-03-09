Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για ζημιές ή τραυματίες
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/3/2026) στην επαρχία Ντενιζλί της νοτιοδυτικής Τουρκίας.
Ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Τουρκίας, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.
Ο δυνατός σεισμός, ο οποίος προήλθε από βάθος 7 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες.
Το Ντενιζλί είναι μία αναπτυσσόμενη τουρκική πόλη η οποία βρίσκεται στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία και στην άκρη μιας κοιλάδας η οποία έχει διαμορφωθεί από τον ποταμό Μαίανδρο που βρίσκεται εκεί κοντά. Η πόλη είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου.
