Θεσπρωτία: «Έως και δέκα ημέρες» θα διαρκέσει η μετασεισμική δραστηριότητα

Με μικρούς μετασεισμούς συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, η μετασεισμική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ στις 5:32π.μ τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο της Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Μάλιστα το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί πάνω από 90 σεισμικές δονήσεις με τη συχνότητα είναι εντυπωσιακή, καθώς καταγράφεται κατά μέσο όρο ένας μετασεισμός ανά 15 με 20 λεπτά. Αν και η πλειονότητα των σεισμών είναι μικρού μεγέθους (μεταξύ 1,5 και 2,8 Ρίχτερ), το μικρό εστιακό βάθος (περίπου 10 χλμ) τους καθιστά ιδιαίτερα αισθητούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων.

Ο ισχυρότερος μετασεισμός που ακολούθησε στη Θεσπρωτία εξακολουθεί να είναι αυτός των 4,7 Ρίχτερ τέσσερα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, στις 5:36π.μ με το επίκεντρό του να υπολογίζεται περίπου 8,4 χιλιόμετρα από τη Λεπτοκαρυά. Ακολούθησαν δύο δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ λίγα λεπτά αργότερα.

Αισθητός μετασεισμός σημειώθηκε και στις 17:02 το απόγευμα της Κυριακής (08/03/2026), όπου σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε ένταση 3,7 Ρίχτερ με το επίκεντρο να σημειώνεται 7χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς στη Θεσπρωτία.

Από τον ισχυρό σεισμό προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια αλλά και σχολεία στην ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Tα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης. Ψήνα, Σενίκο, Άγιος Νικόλαος, και άλλα μετρούν τις πληγές τους και μάλιστα μετά από έναν βαρύ χειμώνα που πέρασαν με το αποτύπωμα να είναι ακόμη έντονο.