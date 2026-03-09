Χρ. Μπούρας: “Η χώρα έπρεπε να έχει 10 πανεπιστήμια και έχει 25”- BINTEO

Τι αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών για τα τμήματα σε Αγρίνιο-Μεσολόγγι & τη συζήτηση για νέο πανεπιστήμιο
Το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων, το δημογραφικό πρόβλημα που ήδη επηρεάζει την ανώτατη εκπαίδευση, η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και οι προοπτικές των τμημάτων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα.
Μιλώντας στην δημοσιογράφο Νανά Θεοδωροπούλου, ο Πρύτανης ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα για τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων, την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι και τη διεθνοποίηση των σπουδών.
Παράλληλα, τοποθετήθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Αιτωλοακαρνανία για δημιουργία νέου πανεπιστημίου.
πηγη agriniosite
